رئيس جامعة سوهاج يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

بعث الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الجامعة في تهنئته، "يطيب لي بالنيابة عن أعضاء مجلس جامعة سوهاج و أعضاء/ معاونى هيئة التدريس ، وكافة طلابها ومنتسبيها، أن أبعث إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات، في هذه الساعات المباركة والسعيدة على قلوب كافة المسلمين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا المولى عزّ وجلّ، أن يكتب التوفيق لفخامتكم، وأن يمنّ على البلاد بالأمن والأمان والسلام والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالعافية والخير واليمن والبركات علي فخامتكم وعلى كافة أفراد شعبنا المصري وعلى الأمتين العربية والإسلامية".

كما بعث رئيس الجامعة برقيات التهاني بهذه المناسبة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، والتهنئة لجميع منتسبي الجامعة من نواب رئيس الجامعة وأمين عام، والامناء المساعدين وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وللهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب. متمنياً لجامعتنا مزيد من التقدم والازدهار.