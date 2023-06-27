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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

في أول أيام إجازة عيد الأضحى.. إزالة 5 حالات على مساحة 10 قراريط بكفر الشيخ

ازالة التعديات على
ازالة التعديات على الاراضى الزراعية بكفر الشيخ

تمكنت حملة مجلس مدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ،  في أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، من إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف على سلامه، رئيس مدينة مسير، بالتعاون مع قوة أمنية، من مديرية أمن كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن حملة مجلس مدينة مسير،برئاسة علي سلامه، رئيس المدينة، من إزالة 5 حالات تعدي على أرض زراعية بمدينة مسير ، على مساحة 10 قراريط، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على منع التعديات، وإزالتها في المهد، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موجهاً بالمتابعة المستمرة، لوقف أي تعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.
 

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