رضا البحراوي في ضيافة إسعاد يونس..الليلة

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، الفنان الشعبي رضا البحراوي، الليلة، في حلقة جديدة من برنامجها الاجتماعي الشهير “صاحبة السعادة” المذاع على قناة DMC.

تذاع الحلقة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء في تمام الـ 11 مساءً على قناة DMC.

رضا البحراوي

يقدم رضا البحراوي خلال حلقته مع إسعاد يونس مجموعة من أغانيه المميزة، كما يتحدث عن تفاصيل خاصة بـ حياته الشخصية وحياته الفنية وأبرز التحديات التي واجهها في مشواره الفني.

إسعاد يونس

كما يتحدث البحراوي خلال حواره إلى أحدث أغانيه التي قدمها خلال الفترة الماضية وردود الفعل عليها، بجانب تفاعل الجمهور مع ما يقدمه، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي تتناولها الحلقة.

إسعاد يونس و رضا البحراوي

رضا البحراوي هو مطرب شعبي مصري من مواليد محافظة الغربية بمنطقة الساحه الشعبية، كانت بداية مشواره الغنائي في سن الثانيه عشر واسمه الحقيقي هو رضا محمد محمد درويش البحراوي حقق نجاح كبير فى مجال الغناء الشعبي وأصبح له جمهور واسع.

كانت بداية شهرته من خلال إصداره للأغاني على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وأشهرهما أغنيتين قام بإصدارهما زمن الوحوش 2005، وأغنية علمني يا با وشارك بعد ذلك في تتر : مسلسل هواجن وفيلم حلاوة روح.