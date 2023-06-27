السعودية.. السجن والغرامة والترحيل لكل من ينقل أشخاصًا بلا تصريح حج

وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، ان رجال الأمن يواصلوا تنفيذ المهام في جميع الطرق والمداخل المؤدية إلى المشاعر المقدسة والممرات الترابية والمؤدية للمسجد الحرام وفرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في المؤتمر الصحفي الأول لموسم حج 1444هـ إن الجهات الأمنية كافة المشاركة بكامل استعداداتها مستمرة لتنفيذ مهامها بالمشاعر المقدسة لتهيئة الأجواء الملائمة لإقامة مناسك حج هذا العام، وفق الخطط والتنظيمات المعتمدة.

وكشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه تم ضبط عدد من مخالفي تعليمات الحج في مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لمحاولتهم الحج دون تصريح وتم مخالفاتهم وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم، وإعادتهم من حيث أتوا، كما سيعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل أشخاصًا لا يحملون تصاريح حج نظامية، بالسجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والتشهير به، وترحيله إن كان وافدًا، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.