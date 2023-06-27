تكبيرات عيد الأضحى 2023.. صيغتها كاملة وموعدها

تكبيرات عيد الأضحى 2023.. تبدأ تكبيرات عيد الأضحى المبارك من أول رؤية هلال ذي الحجة حتى انتهاء أيام التشريق.

تكبيرات عيد الأضحى 2023

يبدأ عيد الأضحى 2023، غدًا الأربعاء 10 من ذي الحجة، 28 يونيو، الذي يبدأه المسلمون بصلاة العيد، ثم ذبح الأضاحي من القادرين وتوزيعها.

وبحسب دار الإفتاء تبدأ تكبيرات عيد الأضحى 2023 من فجر يوم عرفة وتنتهي بعصر آخر أيام التشريق، وهى على وجهين:

تكبيرات العيد

-التكبير المطلق: فيكبر في المنازل والطرق والمساجد.

التكبير المقيد بعد الصلوات المفروضة.

تكبيرات عيد الأضحى 2023

تبدأ من أول رؤية هلال ذى الحجة إلى آخر أيام التشريق، لقوله تعالى: “لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ”، والأيام المعلومات هي أيام العشر، والمعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب يوم النحر، وهي أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة

تكبيرات عيد الأضحى 2023 زيادة تكبيرات العيد:

زيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير أمر مشروع، حيث ان أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تَفْتَحُ للعمل بَابَ القَبُول فإنها مَقْبُولَةٌ أَبَدًا حتى من المنافق، كما نص على ذلك أهل العلم؛ لأنها مُتَعَلِّقَةٌ بالجناب الأجلِّ صلى الله عليه وآله وسلم.

تكبيرات العيد

تكبيرات عيد الأضحى 2023 صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2023

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلى على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

تكبيرات عيد الأضحى 2023.. مواعيد:

وتختلف تكبيرات عيد الأضحى عن تكبيرات عيد الفطر في موعد، بدايتها حيث تبدأ تكبيرات عيد الأضحى عند جمهور الفقهاء من فجر يوم عرفة، وتستمر حتى عصر ثالث أيام التشريق، والمراد بالتكبير في تكبيرات العيد هو تعظيم الله عز وجل على وجه العموم، وإثبات الأعظمية لله في كلمة (الله أكبر) كناية عن وحدانيته بالإلهية.

تكبيرات العيد

تكبيرات عيد الأضحى 2023.. أيام التشريق:

قالت الإفتاء إنه اختلف الفقهاء في وقت التكبير؛ في عيد الأضحى، حيث اتفق على أنه يبدأ قبل بداية أيام التشريق، وذهب بعضهم إلى أن التكبير يبدأ من ظهر يوم النحر، كما يقول المالكية وبعض الشافعية، ورأى آخرون أنه يبدأ من فجر يوم عرفة، كما يقول الحنابلة وعلماء الحنفية في “ظاهر الرواية” وفي قول للشافعية.

صلاة العيد

وينتهي وقت تكبيرات عيد الأضحى 2023 عصر آخر أيام التشريق عند بعض الفقهاء، فيما رأى آخرون أنه ينتهي بالتكبير بصبح آخر أيام التشريق، لكن الراجح أنه ينتهي عصر آخر أيّام التّشريق.