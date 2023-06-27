وزير الشباب يكرم الفائزين بمسابقة "حقك تمارسي رياضة"

كرم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، شباب وشابات مسابقة " حقك تمارسي رياضة " والتى نظمتها الوزارة من خلال وحدة الشمول الرقمي بالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال.

واستمع وزير الشباب لشرح الفائزين لطبيعة المسابقة وكيفية حصدهم وفوزهم بالمراكز الاولى للمسابقة .

وأكد "صبحي" سعي وزارة الشباب والرياضة نحو تعزيز سبل الاستهداف الشبابي وتقديم الخدمات في مختلف مجالات الشمول الرقمي بشكل خاص والمجالات المختلفه بشكل عام وذلك في ضوء المسؤولية المجتمعية لتأهيل وتطوير الشباب والنشء في مختلف محافظات الجمهورية.

واعرب مسؤول وحدة الشمول الرقمي سعد نديم عن شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة لدعمه الكامل ، و رؤية الوزاره في دعم الأفكار والمشروعات الشبابية، مضيفا ان وحدة الشمول الرقمي استطاعت تنفيذ ١٤ مشروع في مجالات الشمول الرقمي بمختلف أنواعها ، دون أن تحمل الوزارة لاي اعباء مالية بل تم الاعتماد على الإدارة الاقتصادية من خلال جذب عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والرعاة .

و اشادت انجي سليمان مديرة الشراكات الاستراتيچية والتأثير المجتمعي بهيئة بلان انتر ناشيونال ايچيبت ' بالجهود التي تقوم بها وزارة الشباب و الرياضة برئاسة وزير الشباب و الرياضة الدكتور اشرف صبحي، وفي دعم حقوق الفتيات و المرأة و بما في ذلك تخصيص يوم ال ٢٦ من مارس ليكون يوم الرياضة للمراة المصرية و الذي تم الاحتفال به للعام الثالث علي التوالي منذ عام ٢.٢١.