الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

الجيش التايواني : سندمر سفن الصين إذا اقتربت من المياه الإقليمية للبلاد

الجيش التايواني
الجيش التايواني

 

في تصعيد غير مسبوق، أكد الجيش التايواني، اليوم الثلاثاء، أنه سيهاجم السفن والطائرات الحربية الصينية في عمل دفاعي، إذا تم رصدها داخل المياه الإقليمية لتايوان البالغ 12 ميلاً بحرياً.

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الجيش التايواني

فقد حذر نائب رئيس الأركان التايواني الجنرال لين وينهوانغ من أن القوات المسلحة التايوانية ستدمر طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي الصيني إذا دخلت منطقة 12 ميلاً (حوالي 22.2 كم) بالقرب من الجزيرة.

وقال الجنرال التايواني إن هذه المنطقة تعتبرها تايبيه مياهها الإقليمية ومجالها الجوي ولا يمكن القبول بانتهاكها، وفق ما نقل موقع "focustaiwan".

جاء التعليق بعد أن شوهدت طائرات حربية صينية تحلق بالقرب من المجال الجوي تحت سيطرة تايبيه يوم السبت للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

وفقا لوزارة الدفاع الوطني، تم رصد 19 طائرة حربية صينية حول تايوان ابتداء من الساعة السادسة مساء. ومن الجمعة إلى 6 صباحاً، السبت، بما في ذلك عدد غير محدد من الطائرات المقاتلة J-10 و J-16

ومن بين الـ 19 طائرة، اخترقت ثمانية منها خط الوسط لمضيق تايوان واقتربوا من الحدود الخارجية للمنطقة المتاخمة، والتي تبعد 24 ميلاً بحرياً (44.4 كيلومتراً) من شاطئ تايوان.

وعلى الرغم من أن الجيش الصيني قد أرسل بشكل متكرر طائرات وسفناً بالقرب من تايوان وحلقت فوق خط الوسط، إلا أنه نادراً ما يرسلها بالقرب من منطقة تايبيه المجاورة، والتي تبعد حوالي 44 ميلاً بحرياً عن خط الوسط.

وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك عندما تم رصد ثماني طائرات حربية للجيش الصيني تقترب من المنطقة المتاخمة على بعد 24 ميلاً بحرياً من الساحل التايواني في ديسمبر 2022 ويناير 2023.

تدهور العلاقات

يذكر أن العلاقات بين بكين وتايبيه تدهورت في السنوات الأخيرة، وكثّفت بكين توغلاتها الجوية في منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوية (أديز) في الجزيرة.

وعادة ما تكون عمليات عبور الخط الأوسط أقل تكرارا من عمليات التوغل في منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوية، المنطقة الواسعة والمطلوب من كل طائرة أجنبية تحلق في داخلها التعريف عن نفسها للسلطات الجوية المحلية لأسباب تتعلق بالأمن القومي تحت طائلة اعتبارها استفزازية.

وفي مطلع يونيو، دخلت أكثر من 30 طائرة حربية صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال ست ساعات.

ولم يكن هذا التوغل الصيني الأكبر في هذه المنطقة التايوانية هذا العام، فقد دخلتها 45 طائرة صينية في 9 نيسان/أبريل.

 

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