برشلونة يرفض مشاركة الزلزولي مع المغرب ببطولة أفريقيا للشباب

طالب نادي برشلونة الإسباني لاعبه المغربي عبد الصمد الزلزولي بعدم المشاركة في مباراة منتخب بلاده للشباب ضد غانا في بطولة أمم أفريقيا لتحت 23 عاما.

ويلتقي منتخب المغرب مع غانا اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب.

وكشفت التقارير الإسبانية، أن الإدارة الرياضية لنادي برشلونة طلبت من اللاعب الزلزولي عدم خوض مباراة مع منتخب بلاده المغرب.

جاء سبب طلب نادي برشلونة بسبب رغبتهم في عدم المخاطرة بـ لاعبه المغربي، الذي قد يشارك في معسكر البرسا الاستعدادي مع برشلونة بعد تعليمات من تشافي.

وتابعت التقارير، أن برشلونة يترقب رد الاتحاد المغربي والزلزولي على طلبهم خاصة أن سيرتدي شارة القيادة للأسود.

وواصلت التقارير، أن مستقبل عبد الصمد الزلزولي مع برشلونة غير واضح حتى الوقت الحالي، من حيث الاستمرار أو الرحيل في الصيف الحالي، بعدما قضى الموسم الماضي معارا مع إسبانيول.



ويستعد منتخب المغرب لمواجهة غانا مساء اليوم الثلاثاء،ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة إفريقيا تحت الـ23 والمؤهلة إلي أولمبياد باريس 2024.

يستضيف ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، مباراة المغرب وغانا في تمام الساعة الحادية عشرمساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي ، القناة الناقلة : beIN Sports HD 4 بصوت المعلق جواد بادة.

تشافي يرحب بعودة المغربي الزلزولي لبرشلونة



أبدى تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة إعجابه الشديد بالمغربي عبدالصمد الزلزولي، والمعار من البارسا لأوساسونا.

رحَّب تشافي بعودة المغربي خلال الموسم المقبل، بعد المستويات المميزة التي يقدمها مع أوساسونا خلال الفترة الحالية.

صرَّح تشافي في المؤتمر الصحف : "الزلزولي يقدم مستويات جيدة ويصنع الفارق مع أوساسونا، هو لاعب محترف".

تابع:"المغربي عندما يعود ويلعب في البارسا عليه أن يؤدي في كل مبارياته بنفس المستوى الذي ظهر عليه أمس، عندما يعود إلى النادي سنرى ما سيحدث، لكنني معجب وسعيد بمستواه".

وعن دور بوسكيتس، قال: "إنه لاعب مهم لنا ويساعدنا في غرفة الملابس، فهو مثال للاعبين وأريد استمراره هنا لكن أتفهم قراره مهما كان، وسأحاول إقناعه بالبقاء".









