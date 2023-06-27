تعرف على خطة أوقاف كفرالشيخ استعداداً لعيد الأضحى المبارك

وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، إعداد خطة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، تتضمن الاهتمام بنظافة المساجد من الداخل والخارج، والتأكيد على تواجد إمام بكل مسجد للصلاة، والأئمة المشهود لهم بالاعتدال، مع التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات المعنية، لافتا إلى أن موعد أداء صلاة العيد بالمحافظة سيكون في تمام الساعة 6:20 صباحًا، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الأئمة لتعيين إمام أساسي لكل ساحة وآخر احتياطي من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد.

وشدد وكيل أوقاف كفرالشيخ على التواصل بين مديري الإدارات الفرعية وغرفة العمليات، وعمل تقرير مفصل عند نهاية صلاة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، وضرورة تجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاة لله ورسوله وتعظيما لشعائر الله.

كما أكد أن بيع صكوك الأضاحي مستمر حتى قبل غروب شمس ثالث أيام التشريق رابع أيام العيد فى المنافذ الرسمية فى كل إدارة بكافة أنحاء محافظة كفرالشيخ.

وأوضح وكيل أوقاف كفرالشيخ أن صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه، وأن صكوك الأضاحي تصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا، وأن سعر صك الأضحية البلدي ، 8 ألاف جنيه، وسعر صك الأضحية المستورد، 5 ألاف جنيه، كما هو معلن من قبل وزارة الأوقاف، ويستمر التبرع حتى غروب شمس ثالث أيام التشريق .