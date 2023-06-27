البورصة تربح 113 مليار جنيه بالربع الثاني من عام 2023

عزفت مؤشرات البورصة خلال 3 شهور الماضية في الفترة 1 ابريل وحتى 30 يونيه 2023 سيمفونية رائعة في الصعود، وذلك مدعومة بمشتريات المصريين والعرب.

ربحت القيمة السوقية للأسهم خلال 3 شهور من العام113 مليار جنيه بنسبة صعود10.8% ليصل إلى مستوى 1.162.1 تريليون جنيه، فيما سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي egx30ارتفاعا بنسبة 10.5 %.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال 3 شهور الماضية 180مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 44.3 مليار ورقة منفذة على 4.3 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 193.2 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 36.7 مليار ورقة منفذة على 4.4 مليون عملية في الربع السابق عليه .

أتسم أداء مؤشرات البورصة بالصعود الجماعي، وصعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس اداء أنشط ثلاثون شركة بنسبة 7.6% ليغلق عند مستوى 17665 نقطة، فيما سجل مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 26% بينما شهد مؤشر ايجي إكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 و70صعودا بنسبة 24% .

سجلت تعاملات المصريين نسبة 86% من إجمالي تعاملات السوق واستحوذ الأجانب علي 6% مسجلين صافي بيع 3 مليار جنيه، واستحوذ العرب علي 8% محققين صافي شراء 427 مليون جنيه .