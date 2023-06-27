عاجل
وقفة عرفة.. الأعمال المستحبة في يوم الرحمة طائرة قائد فاغنر تغادر إلى بيلاروسيا وتسليم العتاد للجيش الروسي شهادة الله بالرسالة لنبيه تقتضي تصديقه وطاعة أمره| شاهد خطيب عرفة.. الشيخ محمد بن يوسف يوضح فضل يوم عرفة| شاهد
الثلاثاء 27 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحام المسجد الاقصي
اقتحام المسجد الاقصي

 

اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

 

txt

فلسطين لا حل للصراع إلا عبر إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة

txt

فلسطين تُدين اعتزام الاحتلال تعميق الاستيطان وتعلن مقاطعتها اجتماعًا ثنائيًا مع إسرائيل

اقتحام المسجد الاقصي 

وقالت مصادر فلسطينية في مدينة القدس المُحتلة، إن هؤلاء المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا الجمعة والسبت على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

وفي مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، أصيب 3 مواطنين فلسطينيين بجروح ورضوض، في اعتداء مُستوطنين على رعاة الأغنام في طريق المعرجات الرابط برام الله ووسط الضفة الغربية المُحتلة. 

وقال شهود عيان إن المستوطنين لاحقوا رعاة الأغنام الفلسطينيين في تجمع عرب المليحات بالمعرجات، وهاجموهم تحت تهديد السلاح، وأجبروهم على مغادرة المراعي، قبل أن يصادروا الأغنام.

مواد متعلقة

اليمين المتطرف يجر إسرائيل نحو حرب منزوعة الإنسانية.. فيديو

العدوان الإسرائيلي على غزة يستمر لليوم الرابع.. استشهاد 31 فلسطينيًا

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين جنوب الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة

لبنان تدين هجوم إسرائيل على غزة.. تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين

عشرات المُستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مخابرات الاحتلال تستدعي خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

الجريدة الورقية