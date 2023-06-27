الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين خلال اقتحام نابلس

أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص الحي وآخر بشظية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء لمدينة نابلس، الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في الحوض، خلال اقتحام الاحتلال شارع سفيان في نابلس، وآخر بشظايا بالعين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، وسط إطلاق كثيف للنار وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وجرى خلال الاقتحامات اعتقال 6 فلسطينيين، من بينهم صحفي، بعد تفتيش منازلهم.

فلسطين لا حل للصراع إلا عبر إنهاء الاحتلال

أكد رئيس دائرة العلاقات الدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، اليوم الاثنين، أنه لا حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وليس من خلال تقديم بعض التسهيلات الاقتصادية من قبل الجانب الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال اجتماعه في مكتبه في رام الله مع نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار جيلسومينا فيليوتي، حيث جرى بحث الأزمات التي تمر بها القضية الفلسطينية، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، والناتجة عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تجاه مقدرات وموارد الشعب الفلسطيني.

من جهتها، أكدت فيلوتي استعداد بنك الاستثمار الأوروبي لتقديم الدعم للمشاريع الحيوية المختلفة في الضفة وغزة والقدس وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الفلسطينية.

نادي الأسير الفلسطينى

وفي سياق متصل أكد نادي الأسير الفلسطينى،اليوم الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلى صعد من جريمة التّعذيب وسوء معاملة الأسرى فى سجونه، وأن التعذيب وسوء المعاملة ضمن أبرز الجرائم الممنهجة والثابتة المُتبعة بحق الأسرى.

ونوه نادي الأسير الفلسطينى، فى بيان صحفى بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب والذي يُصادف اليوم 26 من يونيو، إلى أنه منذ مطلع العام الجاري ومع تصاعد مستوى المقاومة ضد الاحتلال، صعّدت سلطات الاحتلال من ممارسة التعذيب، بمستوياته المختلفة، في محاولة منها لتقويض حالة المقاومة المستمرة، إلى جانب جملة من الجرائم.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال عملت على ابتكار أساليب وسياسات على مدار العقود الماضية، لاستهداف الأسرى جسديًا ونفسيًا، واتخذت هذه الجريمة حيزًا أساسيًا في رواية الأسرى عن تجربة الاعتقال.

وأوضح أن الاحتلال صعّد كذلك من إصدار أوامر منع من لقاء المحامين، إضافة إلى مدد التحقيق الطويلة التي تجاوزت البعض منها أكثر من شهر، بشكل متواصل، ولم تستثن أى من الفئات (النساء، والأطفال، وكبار السن، والمرضى) بما في ذلك الجرحى.

وتابع نادي الأسير، أنّ سياسة التعذيب الممنهجة، لم تعد مقتصرة على المفهوم المتعارف للتعذيب وفقًا للقانون الدولي، إذ أوجدت أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة أساليب وأدوات حديثة لعمليات التعذيب، وعلى الرغم من أنّ هذا المفهوم ارتبط بفترة التحقيق، إلا أنّ هذا لا يعني أنها المحطة الوحيدة التي يواجه فيها الأسير عمليات التعذيب.