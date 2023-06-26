الاتحاد العام للمصريين بالخارج: "لا حج من دون تصريح"

رصدت الفترة الماضية الكثير من الإعلانات الوهمية التي تقوم بالتسويق لرحلات الحج "المباشر" أو فيما تسمى بالحج من دون قرعة، لمن يحمل تأشيرة زيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها.

لا حج من دون تصريح.. السعودية تحذر مخالفي أنظمة الحج لعام ١٤٤٤:

الأمر الذي جعل وزارة الحج والعمرة السعودية تقوم بالتحذير على جميع صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من الانسياق وراء تلك الإعلانات المضللة، بالإضافة إلى فرض عقوبات مغلظة على من يخالف تعليماتها تصل للحبس والغرامة والمنع من دخول البلاد مرة أخرى.

وفي هذا الصدد، أقام الاتحاد العام للمصريين في الخارج، ندوة تحت شعار (حج بلا مخالف)، لتوعية الحجاج المصريين بمعايير الانضباط والسلامة أثناء تأدية فريضة الحج، وذلك برعاية المهندس إسماعيل علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، والاستاذ عادل حنفي، نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية، وبحضور الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.



ندوة الاتحاد العام للمصريين في الخارج تحت شعار (حج بلا مخالف)

رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج: ندوة حج بلا مخالف هدفها السلامة الأمنية للحجاج

من جانبه، قال المهندس إسماعيل علي، رئيس اتحاد العام للمصريين بالخارج، إن جميع أفرع الاتحاد المختلفة والموجودة في أغلب دول العالم تحرص على مصلحة أبناء مصر في الخارج، ولذلك تم عقد ندوة "حج بلا مخالف" لتوعية المصريين بمعايير الانظباط والسلامة أثناء تواجدهم بالمملكة لأداء الفريضة.

مجلس الشباب المصري للتنمية: ملف المصريين في الخارج من أهم الملفات للدولة المصرية

ونوه الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أهمية ملف المصريين في الخارج نظرًا لدورهم الكبير في المساهمة في الاقتصاد المصري، بجانب الترويج للمشروعات الكبرى التي تتم على أرض الوطن من قبل أبناء مصر فهم سفراء مصر بالخارج.

ندوة الاتحاد العام للمصريين في الخارج تحت شعار (حج بلا مخالف)

ندوة الاتحاد العام للمصريين في الخارج تحت شعار (حج بلا مخالف)

كما أكد "ممدوح" أهمية ندوة الاتحاد العام للمصريين في الخارج بخصوص حجاج بيت الله الحرام، وأنها جاءت في توقيتها المناسب لكي توضح الأمور كافة التي من الممكن أن يتعرض لها الحجاج وبالتالي تفاديها نهائيًا.

عادل حنفي: ٣٥ ألف مصري يؤدون فريضة الحج هذا العام



وبدوره أكد عادل حنفي، نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية، أهمية وضرورة اتباع الحجاج لتعليمات وتحذيرات المملكة السعودية لكي يؤدوا فريضة الحج من دون تعرضهم لأية مخالفات قد تؤدي بهم في النهاية إلى عقوبات وخيمة كمنعهم من دخول الأراضي السعودية مرة أخرى بالإضافة إلى دفع غرامة مالية، مشيرًا إلى أن المملكة تحذر بأنه لا حج من دون تصريح أو مخالف.

ندوة الاتحاد العام للمصريين في الخارج تحت شعار (حج بلا مخالف)

نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية يحذر من تأشيرات الزيارة بأنواعها واستغلالها للحج:

وأكد "حنفي" أن هناك ٣٥ ألف مصري يؤدون فريضة الحج هذا العام، وأن الحجاج المصريين أكثر انظباطًا والتزامًا بتعليمات المملكة السعودية، كما أن الجالية المصرية عموما هناك أقل الجاليات مشاكل، رغم أنها من أكبر الجاليات بالسعودية، وبإذن الله المصريين في الخارج خير سفراء للوطن دائمًا.





نتمنى إدراج مصر داخل قائمة مبادرة " طريق مكة" العام المقبل

بالباركود.. السعودية تطلق دليل استرشادي لتنظيم عملية تحرك الحجاج بالمملكة

وكشف " حنفي" عن مبادرة "طريق مكة" التي أطلقتها السعودية لتسهيل إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة، لافتًا أنها تواصل تقديم خدماتها فى 7 دول مختلفة وهى المغرب وماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلادش وللمرة الأولى من تركيا وكوت ديفوار.

وأضاف: "بيطلع وفد إلى تلك الدول التي تتمتع بتلك المبادرة، ويتم إنهاء إجراءات تسفير مواطنيها إلى الأراضي السعودية بكل سهولة ويسر"، متمنيًا إدراج مصر العام المقبل على تلك المبادرة الهائلة على حد وصفه.

منع أي مخالف من دخول المملكة مدة ١٠ سنوات للأراضي السعودية وغرامات مالية كبيرة:

وحذر نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية، من التأشيرات الزيارة بأنواعها باستغلالها لأداء فريضة الحج، لأن ذلك يعرض الشخص لعقوبات وخيمة وهى منعه من دخول أراضي المملكة لمدة ١٠ سنوات، بالإضافة للغرامة المالية التي تصل لـ ١٠ الآلاف ريال، وفي حالة عدم توافر المبلغ لدى الحاج ترفع عنه ويرحل لبلده، أما بالنسبة لم يأوي أو يحمي مخالف فتقع عليه عقوبات كبيرة تصل للسجن لمدة ٦ شهور وغرامة ٥٠ ألف ريال، لذلك تحذر المملكة من مثل تلك الأفعال وتؤكد أن المقيم نفسه لكي يؤدي فريضة الحج لا بد من وجود تصريح معه بذلك، فلا حج من دون تصريح للجميع.



وأشار إلى أن المملكة السعودية لن تسمح بوجود شخص واحد مخالف على أرضها، لذلك يجب الحرص من الانسياق وراء المخادعين داخل مصر وخارجها الذي يستغلون الراغبون في الحج ويأخذون مبالغ منهم ويضعونهم تحت مساءلة الدولة بعد ذلك، مؤكدًا أن تلك الإجراءات التي تتخذها المملكة هدفها الحماية والتيسير على حجاج بيت الله الحرام.



وأعلن عادل حنفي، عن إطلاق المملكة العربية السعودية دليل استرشادي لحجاج بيت الله الحرام وذلك من خلال " باركود" يوجد بعده التعليمات الخاصة كافة بأداء الشعائر والتحرك وقتها لهذا العام.

بشرى سارة للمصريين.. تنظيم الصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق نسك على مدار العام:

وتساءل المهندس إسماعيل علي، حول إجراءات الصلاة في الروضة الشريفة كيف تتم الآن بالمملكة، وبدوره أوضح نائب رئيس الجالية المصرية بالسعودية أن عملية تنظيم الصلاة في الروضة الشريفة كانت تتم عبر تطبيق " اعتمرنا" والآن يتمكن الفرد من تحديد موعد للصلاة هناك بعد الدخول على تطبيق " نسك"، وكل هذا يتم من أجل التنظيم وعدم حدوث تكدس بالروضة الشريفة.

جلب السبائك الذهبية مشاكل تعرض المصريين العائدين لأرض الوطن للوقوف في المطارات.. تحذيرات:

أما بالنسبة لانتهاء الحجاج من أداء شعائر فريضة الحج والعودة إلى أرض الوطن، فهناك أشياء قد يفعلها الأفراد تقف عائق لمروره بالمطار وهى مثل، جلب السبائك الذهبية وخصوصًا عيار ٢٤، بالإضافة إلى شنط الهدايا الكثير التي يجلبها المصريون لعائلتهم من السعودية وبالتالي مخالفة الشروط والإجراءات في المطار، لذلك وجب التنبيه عنها.