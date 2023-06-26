حبس المتهم بحيازة 20 كيلو حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس عاطل، له معلومات جنائية مُسجله، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 20 كيلو جرام لمخدر الحشيس؛ بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، محل إقامته نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهم، حيث ألقي القبض عليه أثناء استقلاله سيارة في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لمساعدته في توزيع المخدرات.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.