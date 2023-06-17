تحديد جلسة محاكمة 5 من معاوني مستريح السيارات في أسوان

حددت محكمة استئناف إدفو بأسوان، برئاسة المستشار محمد ممدوح، جلسة يوم السبت 22 يوليو المقبل، لمحاكمة 5 من معاونى مستريح السيارات في القضية رقم 24010 لسنة 2022.

وكانت محكمة إدفو الجزئية فى الدرجة الأولى برئاسة المستشار أحمد طه، عاقبت المتهمين في القضية بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 500 جنيه وتعويض مبدئي 3000 جنيه ووجهت لهم تهم النصب والاحتيال وتوظيف أموال المواطنين.

وكانت نيابة إدفو شمال أسوان، برئاسة المستشار محمد يحيى، أحالت القضية إلى محكمة إدفو، بعد أن صدر للمتهمين قرار ضبط وإحضار على خلفية توجيه تهمة تشكيل عصابي لتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بعد أن كانوا معاونى مستريح السيارات طاهر الحصاوى، والذى ألقت الشرطة القبض عليه أثناء محاولة اختبائه هارباً من أسوان إلى محافظة الجيزة.

وتسعى الدولة لرفع الوعي لدى المواطنين بهدف تفويت الفرصة على المُستغلين الذين يوهمون ضحاياهم بقدرتهم على منحهم فرصة للكسب المالي السريع.

وبالتأكيد يُشكل الوعي في مثل هذه الحالات حائط الصد الأول في وجه المُخربين والمُجرمين الذين يرغبون في استغلال حاجة الناس ورغبتهم في الثراء.

مكافحة جرائم الأموال العامة تكثف جهودها

وعلى جانب آخر، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة" والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة.

وكشفت قوات الأمن امتناع المتهم عن سداد تلك المديونية، الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 22 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتقوم أجهزة الأمن بتكثيف حملاتها الأمنية في كافة أنحاء الجمهورية بهدف القبض على المُجرمين والخارجين عن القانون، وبهدف الوصول لمُجتمع أكثر أماناً.

وتقوم وزارة الداخلية بشن حملات مُكبرة على كافة مرافق الحياة اليومية لضبط المُخالفات التي من شأنها التأثير سلبياً على حياة المواطنين.