منة عرفة تطل بالأبيض المكشوف في جزر المالديف

شاركت الفنانة الشابه منة عرفة متابعيها بمجموعة من صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام، أثناء قضائها العطلة الصيفية في جرز المالديف.

وبدت منة عرفة بإطلالة بيضاء صيفية تتناغم مع اجواء الطقس، حيث ارتدت توب قصير كشف عن خصرها ونسقت عليه جيب طويل مجسم عكس قوامها الممشوق، صمم من قماش ناعم باللون الأبيض.

واختارت ترك خصلات شعرها البني منسدل بحرية وراء ظهرها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا ولون البينك في الشفاه.

على جانب آخر، شاركت منة عرفة في رمضان 2023 في مسلسل "ليل أم البنات"، وهو عودة للنجمة سهير رمزي للتمثيل بعد غياب.

ومسلسل "ليل أم البنات" من سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد احمد ماهر، احمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، إكرامي هجرس، ياسمين جمال، محمد طارق، ولاء سلام، مستشار اعلامي محمد بدر، مدير تصوير رامي عادل، إنتاج رمسيس للإنتاج الفني – للمنتج محروس المصري، تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

منة عرفة

منة عرفة من مواليد 1 مايو 1999 ، ممثلة مصرية.

عن حياتها

بدأت التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل (السندريلا) مع المخرج سمير سيف في عام 2005، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال السينمائية، منها: مطب صناعي، حلم العمر، البيه رومانسي، آخر كلام. وجيران السعد، كما شاركت في جميع مواسم سيتكوم راجل وست ستات.