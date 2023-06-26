عاجل
مشاهد جديدة لانهيار عقار الإسكندرية.. زلزال مرعب هز المنطقة (شاهد) الإفتاء تكشف حكم زيارة القبور في العيد.. فيديو قائد الدفاع الجوي يكشف للوفد كواليس تحطيم أسطورة الذراع الطولى لإسرائيل في حرب 1973 قرار زيادة 10% في مصنعية الذهب صائب.. انخفاض مرتقب للأسعار أحمد موسى ينفعل بسبب انهيار عقار الإسكندرية ويفضح المتسببين.. فيديو
الإثنين 26 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

الثوم وزيت الزيتون الحل المثالي لانسداد الشرايين

انسداد الشرايين
انسداد الشرايين

تؤدي انسداد الشرايين إلى الإصابة بمرض الشريان التاجي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهذا هو سبب أهمية تناول الطعام بشكل صحيح واختيار هذه الأطعمة في كثير من الأحيان.

 

أفضل الأطعمة لانسداد الشرايين

الثوم : يمكن أن يساعد تناول الثوم بانتظام في خفض الكوليسترول السيئ وتحسين صحة الشرايين، وأظهرت الأبحاث أيضًا أن الثوم يفيد نظام القلب والأوعية الدموية مع تقدمنا ​​في العمر، حاول أن تأكل من 1 إلى 4 فصوص من الثوم النيء كل يوم.

 

الرمان : تعتبر هذه الفاكهة مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة (خاصة فيتامين C والبوليفينول) التي تساعد على تحفيز إنتاج أكسيد النيتريك وتحسين تدفق الدم والحفاظ على اتساع الشرايين، ويمكن أن يقلل أيضًا من تكوين الترسبات في الشرايين.

 

سمك السلمون: هذه السمكة غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على رفع مستوى الكولسترول الجيد وتقليل التهاب الأوعية الدموية والجلطات الدموية في الشرايين، كما أن تناول سمك السلمون يخفض ضغط الدم.


الكركم : قد يساعد الكركمين المركب النشط في الكركم في تقليل تراكم الترسبات في الشرايين وتقليل الالتهاب ومنع تصلب الشرايين بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الكركم على فيتامين ب 6 ، الذي يساعد على تنظيم مستويات الهوموسيستين ، مما يؤدي بنشاط إلى تكوين البلاك وتلف الأوعية الدموية، ويقلل الكركم من أكسدة الكوليسترول ومستويات LDL.

 

زيت الزيتون: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى البوليفينول والدهون الأحادية غير المشبعة ، وهما يخفضان الكوليسترول الضار عن طريق زيادة الكولسترول الجيد. في النهاية ، يقلل هذا من تكوين الترسبات في الشرايين.

مواد متعلقة

حضري شوربة الحمص بالكمون وقاومي تصلب الشرايين

انسداد الشرايين يؤدي إلي الجلطة الدماغية.. أعراض تنهي حياتك أحترس منها

المخللات على الإفطار خطر كبير على الشرايين والقلب

أطعمة تعالج الشرايين المسدودة وأمراض القلب والأوعية الدموية
الجريدة الورقية