الثوم وزيت الزيتون الحل المثالي لانسداد الشرايين

تؤدي انسداد الشرايين إلى الإصابة بمرض الشريان التاجي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهذا هو سبب أهمية تناول الطعام بشكل صحيح واختيار هذه الأطعمة في كثير من الأحيان.

أفضل الأطعمة لانسداد الشرايين

الثوم : يمكن أن يساعد تناول الثوم بانتظام في خفض الكوليسترول السيئ وتحسين صحة الشرايين، وأظهرت الأبحاث أيضًا أن الثوم يفيد نظام القلب والأوعية الدموية مع تقدمنا ​​في العمر، حاول أن تأكل من 1 إلى 4 فصوص من الثوم النيء كل يوم.

الرمان : تعتبر هذه الفاكهة مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة (خاصة فيتامين C والبوليفينول) التي تساعد على تحفيز إنتاج أكسيد النيتريك وتحسين تدفق الدم والحفاظ على اتساع الشرايين، ويمكن أن يقلل أيضًا من تكوين الترسبات في الشرايين.

سمك السلمون: هذه السمكة غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على رفع مستوى الكولسترول الجيد وتقليل التهاب الأوعية الدموية والجلطات الدموية في الشرايين، كما أن تناول سمك السلمون يخفض ضغط الدم.



الكركم : قد يساعد الكركمين المركب النشط في الكركم في تقليل تراكم الترسبات في الشرايين وتقليل الالتهاب ومنع تصلب الشرايين بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الكركم على فيتامين ب 6 ، الذي يساعد على تنظيم مستويات الهوموسيستين ، مما يؤدي بنشاط إلى تكوين البلاك وتلف الأوعية الدموية، ويقلل الكركم من أكسدة الكوليسترول ومستويات LDL.

زيت الزيتون: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى البوليفينول والدهون الأحادية غير المشبعة ، وهما يخفضان الكوليسترول الضار عن طريق زيادة الكولسترول الجيد. في النهاية ، يقلل هذا من تكوين الترسبات في الشرايين.