السيطرة على حريق شقة سكنية فى العمرانية

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى شارع الشاذلى بمنطقة العمرانية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

نصائح لتجنب الحريق

من المهم أن تنتبه إلى الآلات الكهربائية في المنزل. ينبغي ألا يبقى الحاسوب في السرير لمدة طويلة، فقد يصبح حاراً جداً. لا تحاول إصلاح الأشرطة الكهربائية التالفة بل يجب رميها مباشرة. إذا كانت الآلات الكهربائية مثل التلفاز أو محمصة الخبز أو المايكرويف تالفة فيجب إصلاحها أو تبديلها. كما من المهم ألا تضع الآلات التي تبعث الحرارة بالقرب من أشياء قابلة للاحتراق بسهولة. لا تضع الجوّال قرب أشياء قابلة للاحتراق عند شحنه.

لا تضع أشياء قابلة للاحتراق قرب الموقد، على سبيل المثال مساكات الأواني الساخنة أو فوط المطبخ أو المجلات. غالباً ما تبدأ الحرائق في المطبخ. ومن المعتاد أن يبدأ الحريق في الموقد، على سبيل المثال إذا نسي شخص ما قدراً على الشواية الساخنة. يجب عدم الابتعاد من الموقد عندما تطهي الطعام. يمكن استعمال "حارس الموقد" أو جهاز توقيت لتفادي اندلاع الحرائق. جهاز التوقيت يقطع الكهرباء بعد مرور مدة معينة. أما حارس الموقد فإنه يقطع الكهرباء إذا ارتفعت الحرارة أو إذا كان هناك دخان كثيف. اسأل في محل مواد البناء وستحصل على المساعدة. إذا كنت تطهى الطعام بالزيت فمن المهم أن تبقي غطاءً في جوارك، لكي يتسنى لك إخماد النار ورفع القدر عن النار إذا اندلع الحريق. إذا بدأ الزيت بالاحتراق فيجب عدم إطفائه بالمياه. ولا تنس أن تنظف مروحة المطبخ من وقت لآخر إذ قد تندلع النار في الدهن المتراكم فيها.

اطفئ كافة الشموع عند مغادرتك للغرفة. ولا تضع عدة شموع بالقرب من بعضها البعض. لا تضع الشموع بقرب أشياء قابلة للاحتراق، على سبيل المثال الزينة الورقية.

لا تدخن في السرير أو في أماكن أخرى قد تنام فيها. التدخين في السرير هو السبب الأكثر شيوعاً للحرائق القاتلة في السويد.

علب الكبريت والقداحات بعيداً عن متناول الأطفال. ركّب جهاز إنذار الحريق في غرف الأطفال. إذ غالباً ما يحاول الطفل الذي يحصل على علب كبريت ويشعل النار في غرفته إطفاء الحريق بنفسه قبل أن يجرؤ على إخبار البالغين.

إذا حدث رعد وبرق فيجب سحب الأشرطة الكهربائية وشريط الأنتين من المقبس الكهربائي.

ذا كنت تسكن في بناية فيها شقق فإن بيت الدرج طريق إخلاء؛ أي طريق يسهل المرور عبره إذا اندلع حريق. لذلك يجب عدم ركن عربات الأطفال والدراجات في بيت الدرج. ويجب ألا يوجد في بيت الدرج جرائد أو نفايات أو أشجار عيد الميلاد أو أي شيء قابل للاحتراق.