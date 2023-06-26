كيم كارداشيان تستعرض أنوثتها بالدانتيل والشفاف (صور)

خضعت النجمة والإعلامية وسيدة الأعمال وعارضة ومصممة أزياء أمريكية كيم كارداشيان جلسة تصوير جديدة مستعرضة أنوثتها الجذابة، وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت كيم كارداشيان بأكثر من إطلالة أنوثية جذابة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، صمم من المخمل الناعم باللون الأسود، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وظهرت كيم كارداشيان بإطلالة جرئية، حيث ارتدت جمبسوت صمم من الشبيكة لتظهر قوامها الممشوق وانوثتها الطاغية.

ولعب الدانتيل الناعم بلون الأسود جذابية من نوع خاص في إطلالتها الثالثة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، صمم من قماش الدانتيل الناعم لتكشف عن منحنيات جسدها على خطى عارضات الأزياء.

وانجذبت كيم للجرأة المزينة بالريش الناعم، لتبرز رشاقتها بفستان طويل مجسم صمم من قماش ناعم مزين بالريش الناعم عليه بالكامل.

وتزينت ببعض الإكسسوارات المختلفة المتناغمة مع إطلالتها.

واختارت العديد من قصات الشعر المختلفة التي تتناغم مع إطلالاتها المختلفة، ووضعت مكياج حاد مرتكز على ألوان النود لتبرز ملامحها بشكل جرئ مع لون النود في الشفاه.

كيم كارداشيان

كيمبرلي نويل كارداشيان وتعرف باسمها المختصر كيم كارداشيان (21 أكتوبر 1980 - )؛ هي ناشطة اجتماعية وإعلامية وسيدة أعمال وعارضة ومصممة أزياء أمريكية. ولدت ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، اكتسبت كارداشيان اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، ولكنها حظيت بانتباه أكثر من الإعلام بعد تسريب شريط جنسي يعود لعام 2003 مع حبيبها السابق راي جي عام 2007. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أصبحت كارداشيان تظهر مع عائلتها في سلسلة تلفزيون الواقع كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز. وأدى نجاحها لخلق نسخ فرعية للبرنامج ومن أبرزها كورتني أند كيم تيك نيويورك وكورتني أند كيم تيك ميامي. في عام 2010، ذكرت التقارير بأن كارداشيان أصبحت شخصية تلفزيون الواقع الأعلى أجراً، مع عائدات تقدر ب 6 ملايين دولار. في عام 2015، أفادت تقارير بأن مجموع أرباحها وصل إلى 53 مليون دولار.

سيرة

ولدت كيم كارداشيان في الولايات المتحدة لأب أمريكي من أصول أرمنية وأم أمريكية من أصول هولندية واسكتلندية وإنجليزية. سبق لكارداشيان الزواج من المنتج الموسيقي دامون توماس في عام 2000 ثم طلقا في 2004. ثم تزوجت من لاعب كرة السلة كريس همفريز في أغسطس من عام 2011 بحفل زفاف أسطوري لكن سرعان ما تطلقت كيم من زوجها كريس همفريس في 31 أكتوبر 2011 بعد زواج دام 72 يوما فقط بسبب مشاكل لا يمكن حلها. ولكن كيم كارداشيان ظهرت سنة 2012 مع حبيبها الجديد وهو أيقونة الراب كانييه ويست والتي أنجبت منه بنتاً يوم السبت تاريخ 15 يونيو 2013 اسمها «نورث»، وفي يوم السبت تاريخ 24 مايو 2014 تزوجت من كانييه ويست في حفل أسطوري في إيطاليا. أنجبت كيم طفلًا آخر من كانييه ويست في 5 ديسمبر 2015 اسمته «سينت». وأيضا ابنة أخرى اسمتها «شيكاغو» اُنجِبت من أم بديلة، وقد شابت علاقتهما في عام 2020 مشاكل، وكشفت سي إن إن في يناير 2021، أنهما ناقشا مسألة الطلاق فيما بينهما. وفي 19 فبراير 2021، قدمت كيم كارداشيان رسميا طلبًا للطلاق. في أبريل 2021، اتفق كلاهما أمام المحكمة بأنهما سينهيان زواجهما بتسوية بسبب «الاختلافات غير القابلة للحل» ووافقا على حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة، كما وافقا أيضًا على الطلاق دون أي نفقة، وقد وقع الطلاق رسميًا في 29 نوفمبر 2022.