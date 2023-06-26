أصالة وطارق العريان يشعلان حرب على السوشيال ميديا.. نار الغيرة أم الحب الحقيقي (تفاصيل)

أصبحت حياة المشاهير على مرئى ومسمع الجميع وحديث رواد السوشيال ميديا بين حين لآخر، فما يشاركه المشاهير عبر حساباتهم الخاصة جعلت حياتهم الشخصية عامة للجميع، وهذا ما فعله المخرج طارق العريان بنشره صور تجمعه مع حبيبته الجديدة نيكول سعفان عبر حسابه الشخصي بموقع الانستجرام، ويأتي ذلك بعد ما نشره فائق حسن زوج طليقته أصالة نصري من مجموعة الصور معها في جلسة تصوير رومانسية في إحدى الحدائق العامة بمصر.

وسبق ونشر فائق حسن زوج النجمة أصالة نصري بعض الصور التى تجمعه بها اثناء قضائهما العطلة الصيفية ليشارك متابعيه حبه واعتزازه بها.

وربط رواد السوشيال ميديا بين الصورتين لتبدء المقارنه بين حياة أصالة مع زوجها الجديد فائق حسن وبين طليقها المخرج طارق العريان وحبيبته نيكول سفعان، ليظنون أن الغيرة هي وراء التقليد ونشر لحظاتهم الشخصية مع شركاء حياتهم الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستطاعت نيكول سفعان حبيبة طارق العريان خطف الأضواء نحو أناقتها البالغة في كل ظهور لها، حيث ارتدت فستانا قصيرا مجسما، بدون أكمام، صمم من قماش ناعم باللون الأسود، فيما انتعلت حذاء سندريلا الشهير لتتفوق على إطلالات أصالة نصري الأخيرة.

وتملك نيكول ذوق رفيع جعلها تختار إطلالتها بعناية شديدة لتبرز أنوثتها دون الميل للجرأة، وشبابها أنعكس على روح وحياة طارق العريان ليزهر من جديد بحبها.

أما عن أصالة فهي تعيش من جديد قصة حب بروح المرح والسعادة مع زوجها وصديقها فائق حسن وهذا ما اكدته أغلب الفيديوهات والصور التي جمعته معه عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، أو خلال ظهورهما سويا في حفلاتها الغنائية.

نيكول سفعان

عارضة أزياء أرمينية الجنسية من أصل سوري.

من مواليد عام 1998 وتبلغ من العمر 22 عامًا.

درست التسويق في أرمينيا بعد مغادرة أسرتها سوريا.

تعمل موديل- عارضة أزياء.

تقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

سافرت إلى مصر منذ عامين وتقيم بها حاليًا.

تعرفت على طارق العريان وجمعتهما قصة حب.

ولاحظ فرق العمر بيه وبين نيكول سفعان فهو من مواليد عام 1963 بينما نيكول سعفان ولدت في 1998 وبالتالي فإن الفارق العمري بينهما هو 35 سنة.

زواج نيكول سعفان

ما قيل حول زواج نيكول سعفان وطارق العريان غير صحيح، فالمعلن حتى الآن هو خطبتهما فقط ولم يتزوجا بعد، كما أنهما لم يعلنا موعد عقد قرانهما.