الموسيقار أمير عبدالمجيد يفتح النار على محمد رمضان.."عدوى فيروسية" (فيديو)

رفض الموسيقار أمير عبدالمجيد، تصنيف المطرب أحمد سعد بـ “المغني الشعبي”، موضحًا أن أفضل لقب يمكن قوله لسعد “مطرب”، لأن هناك فرقًا بين المغني الشعبي والمطرب، معتبرًا أحمد سعد “نمبر وان”.

وأمير عبدالمجيد قانون وملحن وموزع وقائد فرقة موسيقية، لحن للعديد من المطربين على رأسهم وردة وأصالة وشيرين وعلي الحجار ومحمد الحلو وإيهاب توفيق ولطيفة وذكرى وسميرة سعيد.

حمو بيكا حالة استثنائية

وقال أمير عبد المجيد، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن الفنانين"بوسي والليثي من نوعية المغنيين الشعبيين، لافتًا إلى أن الأصوات التي يحب الاستماع لها، أغاني الليثي ودياب.

ولفت إلى أنه لا يمكن إطلاق لقب مغني على أصحاب أغاني الراب، بل هم “مؤديين”، مشيرًا إلى أن شاكوش يغني بصورة جيدة، ولكن منطقة صوته المرتفعة حادة.

وأوضح، أن حمو بيكا حالة استثنائية من خلال صوته وطريقة غنائه، كما أن أغانيه تحقق ملايين المشاهدات، مطالبًا جميع أغاني المهرجانات والراب، أن يحترموا المجتمع وعاداته وعدم الخروج عن المألوف.

عدوى فيروسية

وأشار عبد المجيد إلى أن محمد رمضان يرى نفسه “نمبر وان”، ويرتدي ملابس مختلفة من أجل الاستعراض، ولا يمكن احتسابه أنه مغني، بل مؤدي استعراضي، موضحًا أن الفنان له الحق في ارتداء اللبس أو طريقة الأغاني، ولكن لا يمكن أن يتم فرضها كونها تعبر عن المجتمع، لافتًا إلى أنه لم يحضر له أي حفلات.

ونوه إلى أن هناك عدوى فيروسية في مصر، لأن كل فنان يريد أن يطلق على نفسه فنان مصر الأول، أو صاحبة الصوت الغنائي الأول، لافتًا إلى جمهور أنغام وشيرين حولا المنافسة بين الفنانتين إلى ما يشبه الصراع الرياضي بين الأهلي والزمالك.

الغناء بقلة أدب

وشدد على أنه يطلب أحيانا من الفنانين ضبط حركاتهم ولباسهم على المسرح، متابعا: “هذا ما حدث مع شيرين عبد الوهاب في إحدى حفلات ليالي التلفزيون؛ ومتعودة وهي على المسرح تغني وتتحرك وتلبس قصير، لكن طريقة شيرين لا تناسبني على المسرح، وطلبت أن ترتدي شيرين لباسا يستر الجسد، وهذا ما طلبته من رئيس التلفزيون، واستجابت لذلك شيرين على الفور”.

وعلق الموسيقار أمير عبد المجيد: “هناك نوعا من المطربين يؤدي الغناء بـ قلة أدب؛ لأن المطرب يجب أن يكون واعيا بالقدر الكافي وتقديم أداء بنمط معين لا يجب الخروج عليه، وهذا ما يحدث في بعض أنواع الموسيقى حاليا”.