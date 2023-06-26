إشادة بتجربة إنبي في الاستعانة بخبراء أجانب في اختيار الموهوبين

حرص مجلس إدارة نادى إنبي برئاسة أيمن الشريعي، على الاستعانة بخبراء أجانب من البرتغال خلال اختبارات الناشئين التي اختتمت اليوم"الاثنين" بالتنسيق مع إدارة قطاع الناشئين برئاسة عماد جابر، والتى أقيمت بملاعب النادى على مدار ثلاثة أيام متواصلة، لانتقاء أفضل المواهب المميزة خلال الاختبارات، تمهيداً لانضمامها لقطاع الناشئين بالنادى.

قوة وحماس خلال اختبارات انبي للناشئين

خبراء أجانب:

وأكد رئيس تادي إنبي أيمن الشريعي، أن الخبراء يمتلكون سيرة ذاتيه مميزة فى التحليلات البدنية والفنية للاعبين، مضيفاً بأن تلك الخطوة المهمة من شأنها الاستفادة القصوى من اختبارات النادى وضم أفضل العناصر المميزة، لخدمة المنتخبات الوطنية مستقبلاً والفريق الأول وفي ظل وجود خبراء أجانب يمثلون إضافة لها مدلولها في الاختيار، وقد أشاد الكثيرون بفكرة وجود خبراء برتغاليين لهم رؤية في اختيار الموهوبين من النشء.

خطة عمل:

وقام عماد جابر بالتنسيق الكامل مع الخبراء الأجانب على وضع خطة عمل خلال الاختبارات مع وضع معايير عدة لاختيار اللاعبين سواء فى القياسات البدنية أو الفنية، مع مراعاة عوامل القياسات لكل مرحلة سنية مختلفة، وعلى رأسها السرعة الانتقالية وسرعة الأداء.

وشهدت اختبارات النادى خلال اليوم الأول اختبار ما يقرب من ألفى لاعب من مختلف الأعمار السنية بالإضافة لإقامة التصفيات النهائية لاختبارات المحافظات والتى استمرت على مدار شهر بزيارة أكثر من 15 محافظة.

مواهب مميزة:

أكد عماد جابر رئيس قطاع الناشئين بنادى إنبى، أن اختبارات الناشئين، كشفت عن العديد من المواهب المميزة، مشيرا إلى أن الاختبارات تجري وسط شفافية تامة، فى ظل التعاون المميز مع الخبراء الأجانب طوال فترة اختبارات "التصفيات النهائية للنادي".

وقال جابر، إن الاختبارات ستتيح فرصة اكتشاف المواهب المميزة بشكل أوسع وأشمل من الناحية الفنية والبدنية.

وكان جابر قد حرص خلال الأيام الماضية على عقد اجتماعات بأعضاء اللجان الفنية للاختبارات بالإضافة للتنسيق المستمر مع الخبراء الأجانب، حيث تمثلت تلك الاجتماعات حول ضرورة عدم فرض أى أحكام سريعة على اللاعبين الذين يخضعون للاختبارات.

بالإضافة لمنح كل المختبرين وقت كاف لإظهار قدراتهم وإثبات مدى جدارتهم فى اجتياز تلك الاختبارات فى ظل وجود مدرسة برتغالية متميزة تسعى لاكتشاف أبراز المواهب بجانب الخبرات الفنية لمدربى النادى.

قاعدة قوية:

وأكد أحمد سمير بيبو المدير الفنى لقطاع البراعم بنادى إنبى أن الاختبارات الخاصة بالبراعم من سن 5 سنوات هدفها تكوين قاعدة قوية من اللاعبين الصغار الذين يتم تأسيسهم بشكل مميز، يستند عليها النادي فيما بعد.

وأوضح بيبو أن تسجيل الأهداف أثناء الاختبارات لا يعني تميز اللاعب، لأن المدربين يبحثون عن اللاعب المميز من حيث الفكر والمهارة والسرعة والتحركات، وأن تكون لديه شخصية قوية ويمكنه اتخاذ قرار التصويب أو التمرير أو القيام بمهارة معينة في الوقت الصحيح، كما أن اللاعب الذي يحتفظ بالكرة لوقت كبير الذي لا يساعد زملاءه في الفريق يصعب الاعتماد عليه.