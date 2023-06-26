فوائد هائلة للبوتاسيوم.. أبرزها تخفيض مشاكل القلب

يعتبر البوتاسيوم من المعادن الهامة التي يجب أن يتناولها جسمك يوميًا، وهذا له دور كبير في تحسين صحتك، وانخفاض مستوى البوتاسيوم يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأمراض مثل السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

البوتاسيوم

لذلك نقدم لكم فوائد البوتاسيوم

ولذلك يجب أن تتأكد من أن وجباتك اليومية تحتوي على الكمية المناسبة من البوتاسيوم ، والتي يجب أن تكون 100 مجم كحد أدنى من المدخول لإعطاء جسمك ما يحتاجه، أنت بحاجة إلى هذا المعدن للحفاظ على صحة العضلات والدماغ والقلب والكلى والعديد من الأعضاء الأخرى.

1- الحفاظ على صحة عضلاتك

ستجعلك العضلات الضعيفة تشعر بالإرهاق بسهولة عند القيام بأنشطتك. يمكن الحفاظ على كتلة عضلاتك عن طريق تناول كمية كافية من البوتاسيوم. لا يجب أن يتعلق الأمر ببناء عضلاتك الخالية من الدهون لأنه حتى لو كنت تريد فقط أن تكون عضلاتك صحية ، فإن البوتاسيوم مطلوب. يمكن أن تؤثر العضلات الضعيفة على عملية التمثيل الغذائي لديك. تناول بعض الزبيب والأفوكادو والموز يوميًا للحفاظ على ملء جسمك بالبوتاسيوم والحفاظ على عضلاتك. تحتاج خلايا العضلات إلى الإصلاح لجعلها تعمل بشكل أكثر كفاءة ويمكن أن يساعدك البوتاسيوم في القيام بذلك.

البوتاسيوم

2- تحسين وظائف الدماغ

يمكن تحسين وظيفة دماغك والحفاظ عليها بشكل جيد عن طريق تناول 3.5 جرام من البوتاسيوم كل يوم. احصل على المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم وقلل من كمية الأطعمة المصنعة في وجباتك اليومية لجعل دماغك أكثر صحة. من خلال استهلاك البوتاسيوم ، سيحصل عقلك على ما يكفي من الأكسجين ويسمح للدماغ بالعمل بشكل أكثر فعالية. كما أن انخفاض البوتاسيوم يجعل الأكسجين في الدماغ منخفضًا أيضًا. قد لا تشعر في البداية أن دماغك ليس في حالة جيدة ، ولكن عندما يستمر ، يمكنك أن ترى الفرق. لذلك من الأفضل منع حدوث مثل هذا الشيء بدلاً من محاولة تجربة كيف يكون.

3- تقوية عظامك

عندما يتعلق الأمر بكثافة العظام ، فإن الكالسيوم هو دائمًا ما يُذكر في الغالب ومع ذلك ، فإن الكالسيوم فقط لن يعمل بفعالية في تقوية عظامك. أنت بحاجة إلى نوع آخر من المعادن ، وهو البوتاسيوم، ومزيج من الكالسيوم والبوتاسيوم سينتهي بعظام أقوى وأكثر صحة، ويميل الناس إلى التقليل من صحة عظامهم حتى يكبروا ولا تعمل عظامهم كما كانت من قبل، وعندما يحين ذلك الوقت ، سيبدأون في البحث عن أشياء لإصلاحها، ومن الأفضل القيام ببعض الوقاية بدلاً من استعادة عظامك لاحقًا، ويجب الجمع بين البوتاسيوم والكالسيوم والمنغنيز وأنواع أخرى من المعادن المهمة لمنح عظامك المزيد من التغذية، وتحتاج كثافة عظامك إلى المعادن المناسبة لإبقائها صلبة وقوية.

4- تخفيض مشاكل القلب

قد تحدث أمراض القلب بسبب نقص البوتاسيوم، إذا كنت ترغب في منع حدوثه أو تم تشخيصك بالفعل بأمراض القلب ، فإن استهلاك البوتاسيوم يمكن أن يكون أحد الحلول الفعالة، ويمكن للبوتاسيوم أن يخفض ضغط الدم ، مما يعني أن نظام القلب والأوعية الدموية يمكن أن يكون أكثر استرخاءً بدلاً من الإجهاد. عندما يرتاح القلب ، يمكن أن يعمل بشكل أفضل لجسمك. بالتأكيد يجب أن يكون هناك مزيج جيد من التمارين وتناول البوتاسيوم لجعل قلبك صحيًا وعمليًا. تمرين بسيط مثل المشي سيكون مفيدًا لصحة قلبك ويمكنك القيام بذلك كل يوم.

5- تحسين الجهاز العصبي

يعمل الجهاز العصبي في جسمك من خلال توفير الاستجابات والإشارات لجعل جسمك يتواصل ويتعامل مع الأشياء من حولك، وهذا النظام غير محقق في بعض الأحيان ، لذلك عندما يتضرر ، لا يعرف الناس عن ذلك، وإذا كان يعمل بشكل جيد ، فسيشعر جسمك بصحة جيدة، ويمكن أن يؤدي تناول ما يكفي من البوتاسيوم إلى جعل هذا النظام يعمل بشكل صحيح كما يجب ، وسيوفر لك بالتأكيد فوائد.