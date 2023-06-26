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الإثنين 26 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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تفاصيل لقاء كاهن كنيسة السريان ومفتي الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى

كاهن الكنيسة السريانية
كاهن الكنيسة السريانية الارثوذكسية ومفتي الجمهورية

التقى الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، اليوم الإثنين، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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أعرب الأب الربان عن سعادته باستقبال فضيلة مفتي الجمهورية، وماشهده من محبة تعكس روح التآخي والتعايش السلمي الذي يتَّسم به المجتمع المصري بتجربته الفريدة.

وأكد على أهمية الأعياد كونها فرصة لتوحيد البشرية وتعزيز الروابط الإنسانية، وأنها تعكس قيم التضامن والمحبة والعطاء التي ينبغي أن نعيشها في حياتنا اليومية.

كما أشاد بدور فضيلة المفتي ودار الإفتاء في تعزيز التواصل والتفاهم بين الجميع، والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع ونشر ثقافة التسامح والمحبة والسلام.

عبر عن مايشهده المجتمع المصري من  تطوراً مستمراً في ظل التوجيهات الحكيمة، التي تشهدها الدولة المصرية وحكومتها، للسعي نحو الجمهورية الجديدة.

كما أشار إلى أن نجاح زيارة فضيلته إلى صربيا على المستوى الدولي يعكس روح المحبة والسلام التي تصدرها مصر للعالم أجمع، ودعاه لزيارة سورية وكنيستنا السريانية الأرثوذكسية في مصر.

وأكد مفتى الجمهورية على أهمية مناسبة مهمة لتوطيد العلاقات بين البشر، حيث يتبادلون فيها التهاني ويتشاركون الأفراح، والتي تعد  استعادة البوصلة الأخلاقية في عالمنا المعاصر المليء بالتحديات والتغيرات السريعة. 

الجريدة الورقية