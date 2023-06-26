السجن سنة للمتهمين بالتعدى على طبيب جراحة في قنا

قضت المحكمة المختصة في قنا، اليوم الأثنين، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن لمدة عام، لاتهامهم بالتعدى على طبيب جراحة أثناء عمله في مستشفي قنا العام وأصابوه بكسور.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وورد بلاغا لغرفة العمليات بنجدة قنا يفيد تعدي أشخاص من أسرة واحدة على طبيب جراحة أثناء عمله في الاستقبال بمستشفي قنا العام، وتبين إصابته بكسر في أصابعه بعد الكشف على طفل واستقرار حالته.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنح قنا والحكم على 3 متهمين غيابيا بالسجن لمدة عام بتهمة التعدي على الطبيب.



