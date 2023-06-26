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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

إحالة المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى الدرب الأحمر للمحاكمة

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

أحالت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم الإثنين، تشكيل عصابى متهم بالتنقب عن الآثار إلى المحاكمة الجنائية.

وأكدت التحريات قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة لتصنيع الجلود، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف الورشة بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبط مالك الورشة، و3 أشخاص آخرين "لاثنين منهم معلومات جنائية"، حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الورشة المشار إليها.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بداخل الورشة على حفرة قطرها 1،5 × 1،5 متر، بعمق 2 متر- أدوات حفر وتنقيب.

وبمواجهتهم اعترف أحدهم بالاستعانة بباقى المتهمين للقيام بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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