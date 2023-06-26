انخفاض البطالة في 2022 بنسبة 1.4 في المائة بإيطاليا

أظهرت نشرة لمعهد الإحصاء الإيطالي أن معدل البطالة في عام 2022 انخفاضًا قدره 1.4 نقطة مقارنة بعام 2021، حيث انخفض من 9.5 في المائة إلى 8.1 في المائة، مع وجود فروق بين مكوني الإناث والذكور في الأشخاص العاملين حيث بلغت على التوالي 9.4 في المائة و 7.1 في المائة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

نحن إيطاليا 2023

وبحسب نشرة الإحصاء الإيطالي التي جاءت تحت عنوان "نحن إيطاليا 2023"، انخفض مؤشر البطالة بشكل حاد بين الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و24 سنة بنسبة 6.0 نقاط مئوية، والتي تبلغ 23.7 في المائة.

الإحصاء الإيطالي: المؤشر أعلى بالنسبة للعنصر النسائي

ولفت الإحصاء الإيطالي إلى أنه حتى بين الشباب، تم التأكيد على أن المؤشر أعلى بالنسبة للعنصر النسائي حيث بلغت نسبة الإناث 25.8 في المائة مقابل 22.3 في المائة للذكور، مع فارق متناقص مقارنة بعام 2021.

وفي إيطاليا، في عام 2022 ، ارتفع معدل التوظيف في الفئة العمرية 20-64 إلى 64.8 في المائة بارتفاع 2.1 نقطة مئوية، مقارنة بعام 2021، متجاوزًا مستوى 2019 حين بلغت 63.5 في المائة.

وتم تأكيد اختلال قوي بين الجنسين بلغت نسبته 19.8 نقطة مئوية على حساب النساء حيث بلغت 55.0 في المائة مقابل 74.7 في المائة للرجال في نفس العمر.