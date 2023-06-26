حارس منتخب السويس: الجهاز الفني بالأهلي أثنى على أدائي

صرح محمود كوكو حارس مرمى منتخب السويس علي مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على استاد القاهرة.

تصريحات محمود كوكو

أكد محمود كوكو في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: " حاولنا تقديم صورة محترمة لمنتخب السويس ومصالحة الجمهور بعد إخفاقنا في دوري الدرجة الثانية وعدم الصعود.

أكمل إلي أن هدف الأهلي كانت بدايته هجمة مؤثرة لنا وكانت من المرات القليلة التي فقدنا فيها التنظيم الدفاعي وبالفعل فريق الأهلي يمر بأفضل فتراته

أشار " تحدثت مع حسين الشحات وابلغته بتوقعي تسديده للكرة بهذه الطريقة وكنت قريبا من التصدي لها.

أردف " اتلقي عروض عديدة كل موسم من أندية في الدوري الممتاز ولكن إدارة منتخب السويس ترفض رحيلي وبالفعل احترم قرارهم ولكن في نفس الوقت اتمني العودة للمشاركة في الممتاز من جديد.

أشار" أعضاء الجهاز الفني بنادي الأهلي تحدثوا معي عقب انتهاء المباراة وأثنوا على ما قدمته طوال المباراة وأري أن التصدي الأفضل لي في المباراة كانت تسديدة كهربا و ركلة الجزاء التي سددها رامي ربيعة

أتم تصريحاته قائلا:" الجهاز الفني لفريق منتخب السويس قدم لي فيديوهات لركلات الجزاء للاعبي الأهلي وأبرزهم علي معلول وعمرو السولية لكن رامي ربيعة لم أشاهد تسديد ركلات جزاء.

حقق الأهلي فوزاً صعباً على منتخب السويس بهدف مقابل لا شئ ليحسم بطاقة تأهله للدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر.

شوط أول سلبي بين الأهلي ومنتخب السويس

جاءت أحداث الشوط الأول مثيرة وحماسية رغم السيطرة المطلقة والمتوقعة من الأهلي امام فريق منتخب السويس الذي استبسل دفاعياص بشكل واضح دفاعاً عن مرماه.

وأهدر محمود كهربا أول فرص اللقاء بعد انفراد تام بالمرمى الا أن حارس منتخب السويس تصدى له ببراعة.

وواصل الأهلي ضغطه الهجومي وسدد حسين الشحات كرتين خطيرتين الا أن التكتل الدفاعي من منتخب السويس حال دون نجاحه في الوصول إلى الشباك.

استمرت محاولات الأهلي الهجومية الا أن رعونة الخط الأمامي حالت دون تسجيل أي أهداف.

وفي الدقيقة 39 يظهر كهربا مرة أخرى ويسدد كرة خطيرة الا أن الحارس المتألق يبعد الكرة ببراعة، قبل أن يتصدى الحارس لكرة أخرى من كهربا في الدقيقة 41.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر المباراة دون أي أحداث تذكر ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بنتيجة 0-0.

حسين الشحات ينقذ الأهلي في الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بنفس سيناريو الشوط الأول، حيث بادر الأهلي بالهجوم والضغط بحثاً عن تسجيل هدف التقدم في اللقاء.

وفي الدقيقة 52 يحصل محمد مجدي أفشة على ركلة جزاء أهدرها رامي ربيعة بعد تصدي رائع من محمود كوكو نجم المباراة.

واصل الأهلي هجماته، وأجرى مارسيل كولر العديد من التغييرات الهجومية في محاولة لهز شباك منتخب السويس.

وتألق كوكو من جديد وتصدى لمحاولتين خطيرتين من ياسر ابراهيم ومحمد مجدي أفشة.

استمرت محاولات الأهلي وفي الدقيقة 87 نجح حسين الشحات في تسجيل هدف التأهل للدور ثمن النهائي بعد تمريرة رائعة من أحمد قندوسي.

وفي الدقائق الاخيرة كاد كهربا أن يسجل الهدف الثاني الا أنه أهدر الكرة بغرابة لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0.