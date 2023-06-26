معركة نارية بالبدرشين وسقوط 3 مصابين

معركة بالأسلحة النارية تسفر عن إصابة 3 أشخاص بقرية العزيزية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة كانت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع معركة بالأسلحة النارية وقوع مصابين بقرية العزيزية بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب خلافات سابقة قام خلالها أحد طرفي المشاجرة بإطلاق النار عشوائيا تجاه الطرف الثاني مما تسبب في إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية جري نقل المصابين إلي مستشفي البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهم وتم اقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.