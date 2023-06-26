تنفيذ صفقة على أسهم المتحدة للإسكان بـ 261.6 مليون جنيه

شهدت جلسة اليوم تنفيذ صفقة على أسهم شركة المتحدة للإسكان والتعميرمن خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصدرة لعدد 50.4 مليون سهم بقيمة 261.6 مليون جنيه.

وحققت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، أرباحاً بلغت 5.85 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 26.52 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 39.18 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 87.22 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وسجلت الشركة أرباحاً مستقلة بلغت 3.04 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.12 مليون جنيه في الربع الأول من 2022.