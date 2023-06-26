اختيار أفضل الطلاب لتمثيل مصر في مسابقة مايكروسوفت الدولية

اختتمت وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم فعاليات المسابقة الرقمية الطلابية التي نُظمت بالتعاون بينهما وبالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية وCertiport ومؤسسة حياة كريمة يومي 19 و20 يونيو على مستوى الجمهورية لاختيار أفضـل الطلاب لتمثيل مصر في مسابقة مايكروسوفت الدولية Microsoft Office Specialist World Championship.

وشهد الحفل الختامي مشاركة كبيرة من الطلاب المتنافسين بالتصفيات النهائية بالمسابقة الوطنية. وتم خلال الحفل الإعلان عن الطلاب الستة الفائزين لتمثيل مصر في مسابقة "مايكروسوفت" الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الاتصالات لبناء القدرات الرقمية للمواطنين وهو أحد محاور استراتيجية مصر الرقمية، وانطلاقًا من رؤية الوزارة في الاستثمار في العقول واستغلال الطاقات الإبداعية للشباب لتحقيق النهضة المعرفية، وأيضًا حرصًا على تواجد مصر وتعزيز فرص المنافسة في المسابقة الدولية هذا العام.

وتستهدف المسابقة الوطنية تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، التي يمثّل المواطن محور اهتمامها لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، وتأهيل كافة المواطنين رقميًا، لاسيما النشء والطلاب، فضلًا عن تعزيز الثقافة الرقمية وتنمية مهارات الشباب وتعزيز قدرتهم على الإبداع التكنولوجي بما يدعم رؤية الدولة المصرية للتحول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن منتج ومستدام، وزيادة القدرة التنافسية الرقمية للشباب المصري في مختلف المجالات التكنولوجية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز مكانة مصر في المحافل والفعاليات الدولية وينعكس بالإيجاب على المؤشرات الدولية الرقمية للدولة المصرية.

وشهدت فعاليات المسابقة الوطنية تدريب أكثر من 20 ألف طالب على تطبيقات "مايكروسوفت" المكتبية عن طريق مراكز التطوير التكنولوجي التابعة لوزارة التربية والتعليم على مستوى المديريات التعليمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركة Certiport، لتبدأ بعدها مرحلة التصفيات الأولية لنحو 1000 طالب يمثلون 23 محافظة، منها 10 محافظات مستهدفة بمبادرة "حياة كريمة".

وتم بعد ذلك اختيار أفضل 96 طالب حسب درجات الاختبارات المحددة (أعلى درجة نجاح في أقل وقت) بواقع 42 طالبة و54 طالب يمثلون 20 محافظة. وتم إجراء التصفيات النهائية بمقر جامعة المستقبل بالقاهرة، كما نُظم عدد من ورش العمل والندوات التثقيفية للطلاب والمعلمين والمشرفين.

مسابقة مايكروسوفت الدولية هي واحدة من أكبر المسابقات على مستوى العالم في مجالات الحاسب الآلي والتطبيقات للطلاب من سن 13 إلى 18 عامًا. وتُقام المسابقة في شهر أغسطس من كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية ويشارك فيها أكثر من 150 دولة لاختيار أفضل 50 طالبًا على مستوى العالم من خلال اجتياز الطلاب للاختبارات بأعلى درجة وفي أقل وقت.

شاركت مصر في المسابقة في عامي 2021 و2022 من خلال شركة Certiport العالمية وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم. وتم اختيار الطلاب ممثلي مصر في المسابقة من خلال مسابقة محلية على مستوى الجمهورية واختيار الطلاب الفائزين في التصفيات النهائية.

وفي عام 2021 حصل واحد من المتسابقين المصريين على المركز السادس عالميًا في المسابقة الدولية، كما شارك أربعة طلاب مصريين في المسابقة في عام 2022 في ثاني مشاركة لمصر.