وائل كفوري يلتقي جمهوره في قطر

يحيي الفنان وائل كفوري حفله الغنائي المرتقب في قطر، وذلك ضمن فعاليات الموسم الصيفي للحفلات هناك، والذي يضم عددا كبيرا من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل وائل كفوري في قطر

ومن المقرر أن يقام الحفل في الخامس من يوليو الجاري، في أحد المراكز التجارية الكبرى هناك.

أحدث أغاني وائل كفوري حالف عالحب

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ وائل كفوري من خلال أغنية “حالف عالحب”، التي تخطت حاجز المليون مشاهدة، خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها"قلبي شو عملتيلي فيه تا هالقدي بيحبك بعلمي كان حالف عالحب صار عم يحلف بـ حبك وصاير ما بيجيني نوم قبل ما احكيكي ومعلق من اول يوم بكل شي فيكي الضحكة اللي بتضحكيها والكلمة اللي بتحكيها بعشقها لأنّا بصوتك يقبرني كل شي بتحكيه عندك هضامة الطفلة البعدا بأول حكياتا من نظرة قلبي بتخطفلي وبتجنني بحركاتا"