عاجل
جوندوجان  يودع جماهيرمانشستر سيتي برسالة مؤثرة "شاهد بالفيديو" نقابة القراء تهنئ السيسي والقيادات الدينية بعيد الأضحى المبارك القومى للمرأة يستعرض جهود مصر في ملف تمكين المرأة
الإثنين 26 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

وائل كفوري يلتقي جمهوره في قطر

وائل كفوري
وائل كفوري

يحيي الفنان وائل كفوري حفله الغنائي المرتقب في قطر، وذلك ضمن فعاليات الموسم الصيفي للحفلات هناك، والذي يضم عددا كبيرا من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل وائل كفوري في قطر 

ومن المقرر أن يقام الحفل في الخامس من يوليو الجاري، في أحد المراكز التجارية الكبرى هناك.

 

 

أحدث أغاني وائل كفوري حالف عالحب

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ وائل كفوري من خلال أغنية “حالف عالحب”، التي تخطت حاجز المليون مشاهدة، خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

وتقول كلماتها"قلبي شو عملتيلي فيه تا هالقدي بيحبك بعلمي كان حالف عالحب صار عم يحلف بـ حبك وصاير ما بيجيني نوم قبل ما احكيكي ومعلق من اول يوم بكل شي فيكي الضحكة اللي بتضحكيها والكلمة اللي بتحكيها بعشقها لأنّا بصوتك يقبرني كل شي بتحكيه عندك هضامة الطفلة البعدا بأول حكياتا من نظرة قلبي بتخطفلي وبتجنني بحركاتا"

 

 

 

 

مواد متعلقة

كشف لغز العثور على جثة طفل داخل الزراعات بفرشوط

موعد مواجهة الزمالك المرتقبة أمام النصر بقيادة كريستيانو رونالدو

المجلس القومي للمرأة ينظم معسكر التوعية الأسري بمحافظة الأقصر

حصيلة إيرادات "بيت الروبي" خلال 5 أيام عرض بالسينمات

نظارات شمسية دائرية تزين إطلالاتك في عيد الأضحى 2023

القومى للمرأة يستعرض جهود مصر في ملف تمكين المرأة
الجريدة الورقية