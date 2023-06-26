"دسوقي" يترأس اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ بحضور المحافظ

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ ،الاثنين،اجتماع مجلس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورإسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار عبد الله غلاب المستشار القانوني للجامعة.

وقدم رئيس جامعة كفرالشيخ التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.

وناقش المجلس الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، ووجه د.دسوقي، عمداء الكليات بأهمية امتحانات الدراسات العليا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة للطلاب الدارسين بمرحلة الدراسات العليا.

واستعرض محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين أهم أحداث شهدتها المحافظة وأهمها الاحتفال بوضع حجر أساس للمنطقة اللوجيستية.