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الإثنين 26 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

نقابة القراء تهنئ السيسي والقيادات الدينية بعيد الأضحى المبارك

الشيخ محمد صالح
الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء

بعث مجلس نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، بتهنئة قلبية  للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حفظه الله بحلول عيد الأضحى المبارك. 

 

كما هنأ النقيب وأعضاء المجلس ممثلا فى الشيخ حشاد النقيب، والشيخ محمود الخشت نائب النقيب، والشيخ صديق المنشاوى الأمين العام، والشيخ عبد الباسط عمارة أمين الصندوق، وأعضاء النقابة على مستوى الجمهورية البالغ عددهم ما يزيد على عشرة آلاف عضوا، فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والشعب المصرى الأصيل وجيش مصر العظيم وشرطتها اليقظة.


قال محمد الساعاتى المستشار الإعلامى للنقابة: إن المجلس برئاسة الشيخ حشاد إذ يتقدم بأجمل التهانى القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية متمنيين لسيادته دوام الرفعة والتقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة. كما يقدم مجلس النقابة التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر ووزير الأوقاف ومفتى الديار المصرية والجيش والشرطة وشعب مصر العظيم وأهل القرآن جميعا واللجنة الدينية بمجلسى النواب والشيوخ وإلى الزملاء بالإعلام الدينى المرئى والمقروء والمسموع بعيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية باليمن الخيرات والبركات. اللهم آمين

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