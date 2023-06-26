توريد 466 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع الحكومية ، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 466 ألف طن حتى اليوم الأثنين، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بالمنيا، تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لإتيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام، وشدد المحافظ، على ضرورة الإلتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد ، سعيا ً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الإستراتيجي.

يأتي ذلك تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجهاً ، مديرية التموين ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة ، لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده ، وفقا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والإحتكار ، وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الشون والصوامع الحكومية استلمت صباح اليوم الإثنين 890 طن و 729 كيلو جرام من القمح، لافتاً ، إلى أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة ، وحفاظاً على سلامة المحصول ، بإعتبارمحصول القمح أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.