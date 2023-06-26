هيئة الرعاية الصحية تهنئ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بعيد الأضحى

وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، التهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وأعرب السبكي، عن خالص تمنياته بأن تشهد الفترة القادمة مزيد من الإنجازات والإنجازات التي تُبنى على هذه الثورة العظيمة، مما يسهم في ترسيخ ثقة الشعب المصري في دولته العظيمة، وكذلك ترسيخ مكانة مصر عالميًا بين جميع دول العالم.

وتقدم مجلس إدارة الهيئة، أيضًا بخالص التهنئة إليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيين أن يعيده الله على جميع الأمة الإسلامية والعربية، وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليُمن والبركات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، رقم (62)، والذي انعقد بالمقر الرئيسي للهيئة في العاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.

وناقش الاجتماع، عرض مقترح تعديل لائحة التعاقدات التي تبرمها الهيئة العامة للرعاية الصحية مع التخصصات الطبية والصحية بالمنشآت العلاجية التابعة لها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لتوفير أكبر قدر من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بخدمات المنظومة وبأعلى قدر من الكفاءة والجودة، حيث وافق المجلس على زيادة قيم التعاقدات مع الأطقم الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة وفقًا للائحة المقترحة مع التخصصات الطبية المعدلة، وذلك في ضوء التضخم الذي حدث واتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين أوضاع الأطقم الطبية، والتطوير المستمر لبيئة العمل لهم.

واستعرض الاجتماع، تقرير استلام الأصول العلاجية بمحافظتي أسوان والسويس بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث اعتمد مجلس إدارة الهيئة استلام 90 منشآة علاجية بمحافظة أسوان، إضافة إلى 26 منشآة علاجية بمحافظة السويس، تطبيقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4236 لسنة 2022، والخاص بالموافقة على نقل تبعية عدد من المنشآت الصحية من الجهات الحكومية المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظتين، وتمهيدًا للتشغيل الرسمي للمنظومة بهما.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، بوضع مقترح لهيكل عام لمنظومة أجور جديدة للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والنقابات المهنية الطبية، مؤكدًا على ضرورة ربط تنفيذ منظومة الأجور الجديدة في إطار من الحوكمة مبني على الإنتاجية لضمان تحقيق رؤية الهيئة ومستهدفاتها نحو تطوير وتحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وانعكاسات ذلك إيجابيًا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

وتناول الاجتماع، مناقشة مقترح لائحة أسعار الخدمات الطبية للمرضى الوافدين والسياحة العلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل في إطار مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، حيث وافق المجلس على اعتماد اللائحة، وإصدار القرار التنفيذي لها.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، على اعتماد شروط القبول والمصروفات الدراسية لمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة لهيئة الرعاية وذلك للعام الدراسي القادم، كما وافق على صرف منحة استثنائية لأسرة الممرضة المتوفاة "إسراء أحمد عويضه" أحد أعضاء طاقم التمريض بمستشفى الحياة بورفؤاد ببورسعيد التي توفيت إثر جلطة في المخ بالمستشفى الجامعي بدمياط، تقديرًا لعطائها لهيئة الرعاية الصحية، وجاء ذلك استجابة لطلب نقابة التمريض ممثلة في الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة، مع اعتماد نتائج التحقيق الواردة بخصوص وفاة الممرضة والتي كان كلف بها رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وتطرق الاجتماع، إلى أعمال التطوير والمستوى العالمي للتجهيزات لمجمع الشفاء الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية الجاري إقامته من خلال الربط المتطور لمستشفيي التضامن والمبرة بمحافظة بورسعيد، وحيث وافق مجلس إدارة الهيئة، على إطلاق اسم المرحوم المهندس حازم جاد الحق، صاحب الشركة المنفذة لأعمال التطوير، والذي وافته المنية أثناء عمله بعمليات التطوير داخل المجمع، على جناح العمليات بمجمع الشفاء الطبي، تقديرًا لجهوده وتخليدًا لذكراه، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إطلاق مشروع الاستفادة من تطبيقات Chat GPT والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي وذلك تماشيًا مع استراتيجية الهيئة في مواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة في مجال الرعاية الصحية عالميًا.

تجدر الإشارة، إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية رقم (62)، ضم كلًا من الدكتور حسين خيري، نقيب عام الأطباء، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي للهيئة، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية، والدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية.

وشارك الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والمستشار علي محرم، مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية، والدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة والمشرف العام على إدارة الإعلام، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية.