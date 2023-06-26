كوكيز عيد الأضحى على خطى الشيفات

تبحث الأمهات على وصفات شهية لعمل حلويات تتناسب مع الاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك لتسعد أفراد أسرتها.

وتحتل الكوكيز مكانة عند الكبار والصغار لمذاقها الطيب المذاق للأختلاف أشكالها وسهولة تحضيرها.

وبخطوات سهلة زيني سفرتك حضري كوكيز عيد الأضحى ووفري في ميزانتك واستعرضي قدراتك في تقديم اشهي الحلويات.

الكوكيز بأشكاله الجميلة، من أشهى حلويات العيد المقدمة على سفرة ضيافتك، تعلمي طريقة تحضيره بسهولة وسرعة وقدميه من القهوة العربية لأحلى ضيافة.

المقادير

- الزبدة : 200 غم

- طحين : كوبان وربع

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : نصف كوب

- صفار البيض : 1 حبة

- مارشميلو : نصف كوب (للتزيين)

- سكر : نصف كوب (كرات السكر الأبيض / للتزيين)

- عجينة السكر الأبيض : كوب (للتزيين)

- سكر البودرة : كوب (محلول سكر بودرة مع ماء / للصق والتزيين)

طريقة التحضير

1. نخفق الزبدة مع السكر حتى يتجانس الخليط، ثم نضيف صفار البيضة والفانيلا والطحين بالتدريج ونعجنها حتى تتكون عجينة متماسكة.

2. باستخدام قطاعة الكوكيز على شكل خاروف نفرد العجينة ونقطعها ونضعها في صينية فرن ونخبزها على درجة حرارة 180 لمده ربع ساعة.

3. بعد التأكد أنها بردت تماما نقوم بتزيينها حسب الرغبة.

4. تفرد عجينة السكر وندهن الكوكيز بالسكر مع الماء ونضع عليها العجينة ونزينها إما بكرات السكر أو المارشميلو.