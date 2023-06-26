أحمد عز يدخل عالم الكوميديا بـ خُط الصعيد

يستعد الفنان أحمد عز لبدء تصوير فيلمه الجديد، خُط الصعيد في أكتوبر المقبل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

أحمد عز

وتواصل الشركة المنتجة التحضيرات المبدئية للعمل مع فريق العمل ، ويجسد الفنان أحمد عز خلال أحداث فيلم خط الصعيد شخصية صعيدي ولكن في إطار كوميدي.

ومن المقرر أن يبدأ عز تصوير العمل في أكتوبر المقبل، وتواصل الشركة المنتجة مرحلة الترشيحات تمهيدًا للتعاقد مع فنانين خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن كشف المخرج طارق العريان، عن بدأ التحضيرات الخاصة بتصوير فيلم ولاد رزق 3، ويجتمع يوميا بالكاتب صلاح الجهيني لوضع الخطوط العريضة للعمل، المقرر عرضه في 2024.

فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث بطولة النجم أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب،و نسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان.

على نفس السياق يذكر أن فيلم "ولاد رزق" عرض منه جزآن، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

أحمد عز

وحقق فيلم "ولاد رزق" في السينمات المصرية إيرادات قياسية حيث حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنية تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقام قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه، وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادات في تاريخ السينما المصرية، بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.