والدة ميرهان حسين تطلب يد أحمد عز لابنتها.. جميل وكيوت (فيديو)

كشفت الفنانة ميرهان حسين، سبب رفضها لعب دور في مسلسل "ضرب نار" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي.

وقال ميرهان حسين البالغة من العمر 40 عامًا، إن آخر دور لها قبيل الاعتزال كان بطولة في مسلسل “مشوار الونش” مع الفنان محمد رجب، إذ أدت دور شخصية “نوارة" وقامت بأدائه بطريقة جيدة وأتقنته من “كل قلبها”، على حد وصفها.

ولفتت خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز أنها لم تود لعب دور وصفته بالثانوي بعدما قامت بأداء البطولة، مضيفة أنها لا تخشى غضب المخرجين والمنتجين عندما تعتذر عن عمل ما، لأنها تفكر جيدًا قبل اتخاذ القرار الخاص بالأدوار سواء من ناحية طبيعته ووقته وانسجامه مع شكلها وقوامها.

جميل الشكل والقوام:

وتطرقت بطلة مسلسل مشوار الونش، إلى الحديث عن أسباب تمني والدتها تزويجها بالفنان أحمد عز، قائلة إن والدتها تعشقه وأنه محترف في الفن وجميل الشكل والقوام، مواصلة أن والدتها تدفعها للزواج خلافًا لوالدها الذي يشبه شخصية عادل إمام في فيلم “عريس من جهة أمنية”.

واستنكرت ميرهان حسين الأوصاف التي يطلقها المجتمع على السيدة التي تتأخر في الزواج، إذ يطلقون عليها “عانس”، لافتة أنها ترغب في زوج محترم وأمين يصون العشرة والحياة، وأنها يمكنها العيش من دون زوج أو أولاد إن لم يتحقق شروطها، جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج “كلام الناس”، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر.