رسميًا .. ريال مدريد يجدد عقد مودريتش حتي 2024

أعلن نادي ريال الإسباني اليوم الأثنين رسميًا تجديد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط الوسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لموسم إضافي حتي 2024 .

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ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر " رسيمًا جددت إدارة الملكي التعاقد معولوكا مودريتش بعقد حتى 30 يونيو 2024.

وأنضم مودريتش صاحب الـ37 عامًا إلى صفوف ريال مدريد في موسم 2012 لعب مع الملكي 488 مباراة بمختلف المسابقات ، ونجح في تحقيق 23 لقب خلال مسيراته مع العملاق الإسباني وهم 5 دوري أبطال أوروبا ، 5 ألقاب لكأس العالم للأندية ، 4 كؤوس سوبر أوروبية ، 3 بطولات دوري ، 2 كأس ملك إسبانيا و 4 ألقاب. كؤوس السوبر الاسباني.

خلال مسيرته كلاعب في ريال مدريد ، فاز مودريتش بجائزة الكرة الذهبية موسم 2018 ، وجائزة أفضل لاعب والمقدمة من الفيفا في 2018 ، وجائزة UEFA ، وكأس العالم للأندية 2017 .

مودريتش يرفض عروض الأنتقال للدوري السعودي

رفض لوكا مودريتش نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني، عرض الهلال السعودي لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.



وكان مودريتش رفض عرضا من نادي الهلال مقابل 200 مليون يورو من أجل إغراءه بالانضمام للزعيم.



وتابعت التقارير، أن مودريتش لديه اهتمام كبير بعائلته ويرى أنها سعيدة في مدينة مدريد، وعليه قرر اللاعب الكرواتي الاستمرار مع النادي الملكي لموسم آخر حتى عام 2024.



وكشفت تقارير تطورات بشأن موقف مودريتش من مفاوضات نادي الهلال السعودي.

وقدم نادي الهلال عرضا ضخما مقابل 200 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات للاعب الكرواتي لوكا مودريتش، رغم ذلك ريال مدريد أكد أن اللاعب يريد الاستمرار مع الملكي لموسم آخر.



وتابعت التقارير، أن مودريتش وافق على تمديد عقده لمدة عام واحد، ليمدد إقامته مع الملكي للموسم الثاني عشر ، على الرغم من أنه قد جذب اهتمامًا كبيرًا من الدوري السعودي السعودية على رأسها نادي الهلال السعودي.



كشف الصحفي رامون الفاريز تفاصيل العرض السعودي الذي وصل للنجم الكرواتي لوكا مودريتش من أجل التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري ضمن خطة النهوض بكرة القدم السعودية.

وقال رامون الفاريز في منشور عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي: " العرض الذي وصل لـ مودريتش من الدوري السعودي تبلغ قيمته 80 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون مكافأة لمدة موسمين، اللاعب يفكر في العرض ".