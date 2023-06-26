طلة

الإثنين 26/يونيو/2023 - 12:52 م 6/26/2023 12:52:51 PM

تأمل معى فى تلك الصفات المشتركة التى جمعت بين الأب والأم والابن والتى جعلت كل ما قاموا به منسكًا أساسيًا من مناسك الإسلام إلى يوم الدين. هذه الأسرة أدركت أن تنفيذ الأمر الإلهى معناه أن الله لن يضيعنا. فعلها الأب إبراهيم عليه السلام. كما فعلتها السيدة هاجر, هذه المصرية التى تزوجها سيدنا إبراهيم فانتقل بها من حياة القصور الرغدة فى مصر إلى صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. ليس هذا فقط بل وجدت هاجر نفسها مسئولة عن طفل رضيع فى تلك البيئة الموحشة. ذلك أن الأب جاءه أمر الهى جديد بتركها وطفلها فى ذلك المكان والسفر إلى مكان جديد.

تخيل مثلًا رد فعل سيدة مصرية (وضع تحت مصرية مئة خط) تربت وترعرعت فى الزمالك تجد أن زوجها قرر أن ينتقل بها إلى عزبة الصفيح. لكن الأمر عند هاجر كان واضحًا: طالما أن هذا أمر إلهى إذن فلن يضيعنا الله. حتى عندما اشتاق سيدنا ابراهيم لرؤية زوجه وولده أذن الله له بأن يسافر ليطمئن عليها.كان شرط الزيارة أن يكتفى سيدنا إبراهيم برؤيتهما وهو ممتطيًا فرسه لا يترجل منه. ثم يعود من حيث جاء.. منطق غريب فى رأينا نحن ولكنه لم يكن غريبا عند إبراهيم ولا زوجه ولا ولده. فهذا أمر الله الذى لا يضيع أهله.

ثم جاءت الزيارة الثانية لإبراهيم لأسرته بعد الأولى بسنوات ليجد الطفل قد أصبح شابًا, فيفرح قلبه وهنا تتجلى الحكمة الإلهية من جديد, لا يجب أن يكون فى قلبك يا إبراهيم إلا الله عز وجل لا شريك له فى قلبك حتى لوكان ولدك وفلذة كبدك فيجيء الأمر واضحًا: اذبح هذا الولد يا إبراهيم! ويعلنها القرآن صراحة: إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى؟!. آية واضحة لا لبس فيها لم تترك الفرصة لأى متفذلك ليشكك فيها, فلوكانت حديثًا مثلًا ربما قال البعض إنه حديث ضعيف فيه كثير من المبالغة. فإذا بالشاب الذى تربى فى حجر هاجر يسير على درب أمه ووالده الذى لم يره إلا لحظات قليلة آخرها جاء فيها ليذبحه, يرد بإجابة قاطعة: يا أبتِ افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين. تربى الولد على أن أمر الله واجب التنفيذ ولوعلى رقبته. فيمتثل للأمر وينام طالبًا من أبيه أن يجعل وجهه للأرض حتى لا يضعف عند تنفيذ الأمر لو وقع نظره فى عين ابنه!.

هنا يأتى دور الشيطان الرجيم الذى أراد أن يحول بين هذه الاسرة وبين تنفيذها لأوامر الله عز وجل, يذهب أولًا للأب: كيف يارجل تذبح ابنك؟ فيمسك سيدنا ابراهيم ببضع الحجارة ليلقن هذا اللعين درسًا قاسيًا ويطارده حتى ينصرف. لكن الشيطان المجتهد والمتفكر لا ييأس فيذهب إلى السيدة هاجر: أدركى طفلك يا امرأة, هل ستتركين ذلك الرجل الطاعن فى السن يمتثل لرؤية منامية؟ فتقوم هاجر بمثل ما قام به زوجها وتلاحقه ببضع الحجارة وكذلك فعل اسماعيل والشيطان يحاول أن يقنعه بأن والده سيذبحه بدلًا من أن يعوضه سنوات الحرمان. فإذا بما فعله الثلاثة يصبح من أركان الحج لو لم يفعله الحاج وجب عليه فدية ودم.

الدرس أن ملة إبراهيم هى ترك كل غالٍ والتضحية بكل نفيس فى سبيل إعلاء كلمة الله وتنفيذ أمره, فعلينا أن ندرك ضرورة أن تكون تلك الأوامر واضحة فى حياتنا وأن نصدق مثلما صدقت هذه الاسرة التى أراد الله عز وجل أن تكون لنا قدوة ومثلا أعلى فى طاعتهم لأوامره فخلد كل خطواتهم ليحتفل بها كل العالم فى مثل هذه الأيام من كل عام والتى جعلها سبحانه وتعالى أحب الأيام إليه. فإذا أردنا أن نكون ممن لا يضيعهم الله فعلينا بذبح الدنيا فى قلوبنا كما ذبحها ابراهيم وهاجر وإسماعيل.علينا أن نقوم بالتضحية حتى يكرمنا الله بالأضحية.

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