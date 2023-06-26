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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أهمية اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وعمان

مصطفى ابو زيد- مدير
مصطفى ابو زيد- مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تصديق سلطان عمان هيثم بن طارق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وعمان تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين ولاسيما على مستوى العلاقات الاقتصادية.

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حجم التبادل التجاري 

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان ارتفع لاكثر من مليار دولار في عام 2022م، مشيرًا إلى أن تلك الاتفاقية تخدم العلاقات بين مصر وعمان عبر منع الازدواج الضريبي.

الازدواج الضريبي 


وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الازدواج الضريبي يُعني   منع فرض الضريبة أكثر من مرة على نفس الشخص مما يساعد على زيادة تدفق رؤوس الاموال من وإلى البلدين، وزيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وبالتالى يسهم فى دفع المؤشرات الاقتصادية فى البلدين، على حد قوله.

مرسوم سلطاني 


وقد أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، مرسومًا سلطانيًا بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.

وقد وقعت مصر وسلطنة عمان في مايو الماضي اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وذلك على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري العماني، الذي تم عقده في إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر.
 

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