منتجات مصرية تسافر حول العالم| فيديو

جاءت مبادرة جديدة تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية بالتعاون مع وزارة الخارجية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في القاهرة، تحت عنوان: "منتجات مصرية تسافر حول العالم".

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتستهدف مبادرة "منتجات مصرية تسافر حول العالم" البيع والتصدير، حيث أعد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كتالوج من أجل بيع هذه المنتجات والتواصل الحرفي، وعرض أكثر من 30 مشاركا أعمالهم الفنية من المشغولات اليدوية والملابس التراثية المطرزة والصناعات الخشبية الملونة.

منتجات مصرية

وقال سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا في مصر: "أنا سعيد جدا بهذه الزيارة، وفرصة هذا الحضور المعرض والتعرف على الثقافة والتراث المصري من خلال هذه الأعمال الفنية المميزة التي تبهر جميع السياح".

قال أيمن حمودة مصمم لوحات ديكوباج وكولاج: "معرض اشتري مصري مستمر منذ 4 سنوات، ونختار منتجات أمهر الحرفيين والفنيين، كلنا مختلفون عن بعض، ونتعاون مع الأفضل في المجال، والقوة مصدرها التصميم والتقنية والخامة والجودة، والدبلوماسيين الأجانب يحصلون على هدايا من التراث المصري".

أندية الفتاة والمرأة بالشرقية تُشارك في تدريب 40 فتاة

قال الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة شاركت في ملتقى الحرف اليدوية لعضوات أندية الفتاة والمرأة لتعليم الصناعات اليدوية، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الفترة من 10 إلى 15 يونية 2023 بالمدينة الشبابية برأس البر بمحافظة دمياط.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الهدف من مشاركة أندية الفتاة والمرأة، هو تنمية وتطوير المهارات اليدوية للمشاركات وتأهيلهن لسوق العمل، بمجال الحرف اليدوي، وتوفير فرص عمل حقيقية، ومنحهن فرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات الملتقى الحرفي، شهد قيام مدربي أندية الفتاة والمرأة بالشرقية بتدريب 40 فتاة من محافظات ( دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - المنوفية ) على إتقان بعض الحرف اليدوية ( الريزن - استرينج ارت - اباجورات من الخيوط - الرسم علي الحقائب)، بهدف تأهيلهن لسوق العمل، كدعم للأسر المصرية نحو الإنتاج، وإقامة المشروعات الصغيرة، وفقا لأهداف ورسالة وزارة الشباب والرياضة، نحو بناء وتمكين الشباب وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وبناء الجمهورية الجديدة.





وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "منتجات مصرية تجوب العالم.. معرض حرف يدوية بالقاهرة للحفاظ على التراث".

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