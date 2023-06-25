مارسيل كولر: الأهلي حقق المطلوب امام منتخب السويس

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق خاض مباراة قوية وصعبة وإنه توقع سيناريو اللقاء أمام منتخب السويس بسبب التكتل الدفاعي، وتحدث مع اللاعبين بين الشوطين، وكان نزول محمد مجدى أفشة من أسباب تحسن الأداء.

وأشار المدير الفني إلى أن رامي ربيعة يسجل كل ركلات الجزاء خلال التدريبات، وأن أحمد القندوسي ظهر بشكل مميز خلال الدقائق التي شارك بها.

وقال كولر: حاولت مع اللاعبين خلال الأيام الماضية التركيز على أهمية اللقاءات والمرحلة الحالية، ونقوم بعملية التدوير بشكل متتال مما يؤثر على أداء الفريق بشكل عام، ومن الوارد عدم التوفيق بالنسبة لأي لاعب.

وأضاف: مباريات الكأس المهم خلالها الفوز سواء خلال الوقت الأصلي أو الإضافي، ولقد حقق الفريق المطلوب من المباراة.

وأكمل كولر: نحن أكثر فريق سجل أهدافًا وخلق فرصًا، ونعمل على زيادة ترجمة الفرص إلى أهداف، ونعمل على تطوير الجميع، ولكن ضغط المباريات يؤثر على مسألة التدريبات التخصصية.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أن كل اللاعبين يتطورون بشكل مستمر، وأن الدفع بأي عنصر يكون وفقًا لمعايير محددة.

موعد مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري

يلتقي فريق البنك الاهلي بنظيره النادي الاهلي في تمام التاسعه والنصف من مساء الخميس المقبل لحساب منافسات الجوله رقم 32 من مسابقه الدوري الممتاز التي يحتل الاحمر صدارتها ويقترب رويدا نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه لمده موسمين.

ومن المقرر اذاعه لقاء عبر قنوات اون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحليه للاندية.

وكان لقاء الدوري الاول من بطوله الدوري بين الاهلي والبنك الاهلي قد انتهى بتفوق الاحمر بهدف من دون رد عن طريق اللاعب محمد شريف.

ويخوض الاهلي مواجهته المقبله في الدوري محتلا صداره ترتيب المسابقه المحليه في الرصيد 65 نقطه بينما يمتلك فريق البنك الاهلي 35 نقطه يحتل بهم الترتيب ١١ في مسابقه الدوري.

الأهلي يقرر بيع ثنائي الطائرة

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب عرض محمد عادل "دولا" و أحمد سعيد ثنائي الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي للبيع بعد انتهاء الموسم.

وقال الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامجه طويلة وعالية على إذاعة الشباب والرياضة اليوم الأحد " اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي الذي عُقد أمس السبت بمقر الجزيرة ناقش أمر ثنائي الكرة الطائرة بالنادي".