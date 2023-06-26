حارس منتخب السويس: سعيد بالمستوي أمام الأهلي والخبرات صنعت الفارق

قال محمود كوكو حارس مرمي فريق منتخب السويس أنه سعيد بمستوي فريقه أمام النادي الأهلي ضمن مباريات كأس مصر.

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وقال كوكو فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" سعيد بالمستوي أمام النادي الأهلي ، الحمدلله ربنا وفقني اليوم، وكنا أقرب للتعادل ولكن خبرات النادي الأهلي كبيرة.

محمود كوكو : كنا نستطيع الوصول لركلات الترجيح أمام الأهلي

وأضاف:" النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا وفريق لديه عناصر كبيرة ويلعب اليوم بالتشكيل الأساسي ، ولكن اللاعبين كانوا رجالة ، وكنا نستطيع أن نصل لركلات الترجيح وكنت أنظر للساعة فى الملعب كل 10 دقائق من أجل رغبتي فى الوصول لركلات الترجيح وفرض التعادل ، ولكن الحمد لله على المستوي اليوم.

ويذكر أن حقق الأهلي فوزاً صعباً على منتخب السويس بهدف مقابل لا شئ ليحسم بطاقة تأهله للدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر .



نجح حسين الشحات في تسجيل هدف التأهل للدور ثمن النهائي بعد تمريرة رائعة من أحمد قندوسي.



ولعب الأهلي مباراته أمام منتخب السويس بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج- مروان عطية.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بنظير البنك في تمام التاسعه والنصف من مساء الخميس المقبل لحساب منافسات الجوله رقم 32 من مسابقه الدوري الممتاز التي يحتل الاحمر صدارتها ويقترب رويدا نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه لمده موسمين.

ومن المقرر اذاعه لقاء عبر قنوات اون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحليه للاندية.

كان لقاء الدوري الاول من بطوله الدوري بين الاهلي والبنك الاهلي قد انتهى بتفوق الاحمر بهدف من دون رد عن طريق اللاعب محمد شريف.

ويقود الاهلي مواجهته المقبله في الدوري محتلا صداره ترتيب المسابقه المحليه في الرصيد 65 نقطه بينما يمتلك فريق البنك الاهلي 35 نقطه يحتل بهم الترتيب ١١ في مسابقه الدوري.