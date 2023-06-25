شوط أول سلبي بين الأهلي ومنتخب السويس في كأس مصر

إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ومنتخب السويس بالتعادل السلبي دون اهداف في إطار مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

جاءت أحداث الشوط الأول مثيرة وحماسية رغم السيطرة المطلقة والمتوقعة من الأهلي امام فريق منتخب السويس الذي استبسل دفاعياص بشكل واضح دفاعاً عن مرماه.

وأهدر محمود كهربا أول فرص اللقاء بعد انفراد تام بالمرمى الا أن حارس منتخب السويس تصدى له ببراعة.

وواصل الأهلي ضغطه الهجومي وسدد حسين الشحات كرتين خطيرتين الا أن التكتل الدفاعي من منتخب السويس حال دون نجاحه في الوصول إلى الشباك.

استمرت محاولات الأهلي الهجومية الا أن رعونة الخط الأمامي حالت دون تسجيل أي أهداف.

وفي الدقيقة 39 يظهر كهربا مرة أخرى ويسدد كرة خطيرة الا أن الحارس المتألق يبعد الكرة ببراعة، قبل أن يتصدى الحارس لكرة أخرى من كهربا في الدقيقة 41.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر المباراة دون أي أحداث تذكر ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بنتيجة 0-0.

تشكيل الأهلي ضد منتخب السويس في كأس مصر

وجاء تشكيل الأهلى أمام منتخب السويس اليوم مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج- مروان عطية.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء أمام منتخب السويس مساء اليوم كل من علي لطفي في حراسة المرمى، وأحمد عبدالقادر وعلي معلول وأحمد قندوسي ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة ورأفت خليل ومحمد فخري وكريم الدبيس.

غيابات الأهلى أمام منتخب السويس

وعن قائمة الغيابات عن المارد الأحمر اليوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر فيغيب كل من: حمزة علاء - محمد عبدالمنعم - أيمن أشرف - محمد أشرف - أحمد كوكا - بيرسي تاو - كريستو - برونو سافيو - شادي حسين لاسباب فنية ، بينما يغيب محمود متولي وعمرو السولية بسبب الإصابة.

وفي سياق مٌتصل ، جددت إدارة الأهلي العديد من لاعبي الفريق مثل رامي ربيعه لمدة موسمين ، بجانب ياسر إبراهيم وحسين الشحات.

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق، لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وقام أمير توفيق بإنهاء كافة الأمور المالية والإدارية مع اللاعب، بعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة ولجنة التخطيط.