تشكيل هيئة مكتب خبراء التعليم الفني في قضايا التنمية

كلف مجلس الشباب المصري عبير عصام الدين رفعت عضو مجلس الأمناء بالإشراف على البرنامج الوطني لتعزيز دور التعليم الفني في قضايا التنمية، وحمل قرار المجلس رقم 17 لعام 2023.

قرار مجلس الشباب المصري بتكليف عبير عصام

قرار رئيس مجلس الأمناء بتعيين عبير عصام

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وأعلن المجلس عن تكليفها بتشكيل هيئة مكتب من الخبراء والمتخصصين المعنيين بملف التعليم الفني بهدف صياغة رؤية مجلس الشباب المصري في تعزيز دور التعليم الفني في قضايا التنمية بالإضافة لقيامها والسادة أعضاء هيئة المكتب بمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز دور التعليم الفني في قضايا التنمية علي المستوى المركزي وعلى مستوى المكاتب التنفيذية الإقليمية.