مصطفى قمر يفاجئ الجمهور بضم زوجته لأولاد حريم كريم في عيد ميلادها

احتفل الفنان مصطفى قمر، بعيد ميلاد زوجته، ثم أعلن عن إنضمامها إلى فيلم "أولاد حريم كريم" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

مصطفى قمر يفاجئ الجمهور بإنضمام زوجته لفيلم أولاد حريم كريم

نشر مصطفى قمر صورة برفقة زوجته، وجمعه بمقطع فيديو يظهر في أبطال الفيلم، أثناء تصوير باقي المشاهد المتبقية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي.

مصطفي قمر وزوجته

مصطفى قمر يعلن أنضمام زوجته بفيلم أولاد حريم كريم يوم ميلادها

وأشار مصطفى قمر معلقا: "مراتي انضمت لحريم كريم، ربنا يستر يعني ورا الكاميرا وقدام الكاميرا مش كفاية في البيت، كل سنة وأنتي طيبة ياغدغودة يا أطيب قلب في الدنيا ربنا يخليكي ليا ومايحرمنيش منك أبدًا happy birthday جوزاء".

أبطال فيلم "أولاد حريم كريم"

"أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم"

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

أولاد حريم كريم

أحداث فيلم "أولاد حريم كريم"

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.