غلاء الأسعار وراء تراجع الإقبال على شراء الأضاحي بقنا

تشهد أسواق الماشية بمحافظة قنا، هذا العام تزامنآ مع حلول عيد الأضحى المبارك، تراجعا ملحوظا على شراء الأضاحي من قبل المواطنين بسبب ارتفاع أسعارها مقارنتا بالاعوام الماضية وقلة المعروض منها .

فقد تراوحت أسعار الاغنام التى تعد الأكثر اقبالآ من قبل المواطنين لشراء، خاصة فى عيد الأضحى المبارك من كل عام، ما بين 4 ألاف و 12 ألف جنيهًا، للخروف الواحد على حسب وزن كل خروف، وسجل الكيلو القائم منها ما بين ال ١٥٠ إلى ١٨٠ جنيها للكيلو الواحد، فيما تراوحت أسعار العجول البلدية ما بين 50 لـ100 ألف جنيهًا للعجل الواحد ، وذلك وفقًَا لحجم كلا منهم، وبلغ القائم منها فى حدود ١٥٠ و ١٦٠ جنيها للكيلو الواحد قائم، فيما وصل سعر كيلو اللحم الضاني لـ300 جنيهًا بالاسواق ، وتروح سعر اللحمة العجالى ما بين ال ٣٢٠ و٣٥٠ جنيها للكيلو الواحد لدى الجزازرة .

ياسر فتحى تاجر ماشيه فى قنا، أوضح " للوفد " ان هناك تراجع كبير على شراء الأضاحي بكافة أنواعها هذا العام مقارنتا بالاعوام الماضية التى كانت تشهد اقبالآ اكثر من وذلك خصوصا فى مثل هذه الأيام والتى تسبق عيد الأضحى المبارك .

وأضاف محمود عبد الرافع تاجر ماشية هو الاخر، ان تراجع الإقبال هذا العام ناجم من ارتفاع أسعار الماشية الذى شهدته هذا العام، متأثرة بارتفاع أسعار الاعلاف وارتفاع سعر الصرف، مضيفاً ان الارتفاع هذه المرة كان كبيراً وهو ما إثر على إقبال المواطنين لشراء الأضحى وعلى أسعار اللحوم بشكلاً عام .