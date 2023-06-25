إصابة عامل سقط داخل حفرة صرف صحي بالجيزة

أصيب عامل بكسر في الحوض، وكدمات بالجسم بعد سقوطه في حفرة صرف صحي أثناء حفرها بدائرة قسم شرطة الصف في نزلة عليان، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الصف المركزي لتلاقى العلاج.

تلقى اللواء نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغًا من الأهالي بسقوط أحد العمال أثناء حفر مشروع الصرف الصحي بنزلة عليان بدائرة قسم شرطة الصف، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وتبين سقوط عامل 19 سنة أثناء قيامه بحفر مشروع الصرف الصحي في الحفرة وسقوط الأتربة عليه، تم استخراجه بمعرفة الحماية المدنية، وتبين إصابته بكسر في الحوض وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقله إلى المستشفى لتلاقى العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بينما، كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من تعليق مدعوم بصور لسيدة وبرفقتها طفلة من حديثي الولادة يُشتبه في أن تكون مخطوفة بمنطقة الوراق بالجيزة.

بالفحص وباستهداف المنطقة محل الشكوى، أمكن التوصل للسيدة المذكورة، مقيمة بدائرة مركز شرطة الوراق، أثناء استجدائها المارة وبصحبتها طفلة تبلغ من العمر عامين، وتبين أنها ابنتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق اخر، اصيب 10 أشخاص في حادث تصادم، أعلى الطريق الأوسطي اتجاه حلوان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البدرشين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لقى اللواء مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين أعلى الطريق الأوسطي اتجاه حلوان، على الفور أمر اللواء مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم رئيس مباحث البدرشين بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ملاكي بميكروباص رحلات يقل 14 شخصا نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البدرشين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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